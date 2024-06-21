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Камбин смягчил требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами

Теперь они будут обязаны зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% иностранной валюты
Анастасия Швецова
Евгений Разумный / Ведомости

Правительство России смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки для крупнейших экспортеров. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности», – сказано в сообщении.

Теперь экспортеры должны зачислять на счета в российских банках 60% иностранной валюты, полученной от экспорта. Ранее этот порог был установлен на уровне 80%.

Требование об обязательной продаже валютной выручки было установлено указом президента РФ Владимира Путина в октябре 2023 г. Мнения по поводу эффективности этой меры разошлись. На тот момент первый вице-премьер Андрей Белоусов отмечал, что благодаря введенному требованию уже в начале 2024 г. курс доллара снизился и установился на уровне около 90 руб. При этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина утверждала, что важность этого инструмента для стабилизации курса рубля значимо уступает другим мерам и эффектам.

27 апреля правительство продлило действие требования об обязательной продаже валютной выручки до 30 апреля 2025 г. Как и раньше, мера распространяется на экспортеров из 43 групп компаний топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

После включения Мосбиржи в санкционные списки США и Великобритании Банк России заявил, что российские экспортеры продолжат продавать валютную выручку в долларах через уполномоченные банки. В регуляторе уточняли, что официальный курс рубля останется единым и рыночным – его будут рассчитывать по внебиржевому рынку. Мосбиржа торги долларом и евро после введения ограничений прекратила.

14 июня ЦБ впервые объявил курс доллара и евро, рассчитанный на основе данных от банков и цифровых платформ внебиржевых торгов: курс доллара – 89,02 руб., евро – 95,74 руб. Значения были незначительно выше установленных в последний день торгов 11 июня: тогда курс доллара был установлен на отметке 88,9 руб., евро – 95,6 руб. На 20 июня ЦБ резко понизил курс доллара и евро более чем на 4 руб. – до 82,62 руб. за доллар и 89,09 руб. за евро. На 21 июня курсы установлены на следующих уровнях: курс доллара – 85,41 руб., курс евро – 91,45 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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