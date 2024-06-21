Камбин смягчил требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами

Камбин смягчил требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерамиТеперь они будут обязаны зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% иностранной валюты
Правительство России смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки для крупнейших экспортеров. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности», – сказано в сообщении.
Теперь экспортеры должны зачислять на счета в российских банках 60% иностранной валюты, полученной от экспорта. Ранее этот порог был установлен на уровне 80%.
Требование об обязательной продаже валютной выручки было установлено указом президента РФ Владимира Путина в октябре 2023 г. Мнения по поводу эффективности этой меры разошлись. На тот момент первый вице-премьер Андрей Белоусов отмечал, что благодаря введенному требованию уже в начале 2024 г. курс доллара снизился и установился на уровне около 90 руб. При этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина утверждала, что важность этого инструмента для стабилизации курса рубля значимо уступает другим мерам и эффектам.
27 апреля правительство продлило действие требования об обязательной продаже валютной выручки до 30 апреля 2025 г. Как и раньше, мера распространяется на экспортеров из 43 групп компаний топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.
После включения Мосбиржи в санкционные списки США и Великобритании Банк России заявил, что российские экспортеры продолжат продавать валютную выручку в долларах через уполномоченные банки. В регуляторе уточняли, что официальный курс рубля останется единым и рыночным – его будут рассчитывать по внебиржевому рынку. Мосбиржа торги долларом и евро после введения ограничений прекратила.
14 июня ЦБ впервые объявил курс доллара и евро, рассчитанный на основе данных от банков и цифровых платформ внебиржевых торгов: курс доллара – 89,02 руб., евро – 95,74 руб. Значения были незначительно выше установленных в последний день торгов 11 июня: тогда курс доллара был установлен на отметке 88,9 руб., евро – 95,6 руб. На 20 июня ЦБ резко понизил курс доллара и евро более чем на 4 руб. – до 82,62 руб. за доллар и 89,09 руб. за евро. На 21 июня курсы установлены на следующих уровнях: курс доллара – 85,41 руб., курс евро – 91,45 руб.