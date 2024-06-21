Камбин смягчил требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами

Требование об обязательной продаже валютной выручки было установлено указом президента РФ Владимира Путина в октябре 2023 г. Мнения по поводу эффективности этой меры разошлись. На тот момент первый вице-премьер Андрей Белоусов отмечал, что благодаря введенному требованию уже в начале 2024 г. курс доллара снизился и установился на уровне около 90 руб. При этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина утверждала, что важность этого инструмента для стабилизации курса рубля значимо уступает другим мерам и эффектам.