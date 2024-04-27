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Правительство России продлило обязательство по продаже валютной выручки

Оно будет действовать до 30 апреля 2025 года
Маргарита Загребельная
Gary Cameron / REUTERS

Правительство России продлило действие требования об обязательной продаже валютной выручки до 30 апреля 2025 г. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

«Решение будет способствовать сохранению стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка», – указано в сообщении правительства.

Данное требование правительства РФ, как и раньше, будет распространяться на экспортеров из 43 групп компаний топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Данные компании должны будут зачислять на счета в российских банках как минимум 80% иностранной валюты, полученной от экспорта.

Соответствующее требование было введено указом президента России Владимира Путина в октябре 2023 г. Мера получила смешанные отзывы. Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявляла в феврале текущего года, что важность этой меры для стабилизации курса рубля значимо уступает другим мерам и эффектам. При этом первый зампред правительства Андрей Белоусов, инициировавший законопроект, отметил эффективность разработанных им мер.

Со стороны Минфина РФ, в свою очередь, были предложены некоторые послабления к правилу о продаже валютной выручки. Так, «Ведомости» ознакомились с поправками постановления правительства о полномочиях комиссий, которые полностью или частично освобождают экспортеров от обязательной продажи валютной выручки с разрешения правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

23 апреля «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников, источник, близкий к правительству, и собеседника, близкого к Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП), писали, что обязательство для крупнейших экспортеров по репатриации и продаже валютной выручки будет продлено до конца 2024 г.

Ранее 27 апреля «Ведомости» со ссылкой на сценарные условия прогноза социально-экономического развития на 2025-2027 гг. Минэкономразвития РФ писали, что министерство ожидает ослабления российской валюты к доллару с ожидаемых в апреле 93,5 руб./$ до 98,1 руб./$ в декабре. Уже в мае, согласно базовому сценарию, нацвалюта начнет ощутимо дешеветь: курс опустится до 94,6 руб./$. Кроме того, в 2024 г. Минэк ожидает постепенного ослабления курса ввиду решения проблем с платежами и увеличения импорта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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