Правительство России продлило обязательство по продаже валютной выручки

Правительство России продлило обязательство по продаже валютной выручкиОно будет действовать до 30 апреля 2025 года
Правительство России продлило действие требования об обязательной продаже валютной выручки до 30 апреля 2025 г. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.
«Решение будет способствовать сохранению стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка», – указано в сообщении правительства.
Данное требование правительства РФ, как и раньше, будет распространяться на экспортеров из 43 групп компаний топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Данные компании должны будут зачислять на счета в российских банках как минимум 80% иностранной валюты, полученной от экспорта.
Соответствующее требование было введено указом президента России Владимира Путина в октябре 2023 г. Мера получила смешанные отзывы. Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявляла в феврале текущего года, что важность этой меры для стабилизации курса рубля значимо уступает другим мерам и эффектам. При этом первый зампред правительства Андрей Белоусов, инициировавший законопроект, отметил эффективность разработанных им мер.
Со стороны Минфина РФ, в свою очередь, были предложены некоторые послабления к правилу о продаже валютной выручки. Так, «Ведомости» ознакомились с поправками постановления правительства о полномочиях комиссий, которые полностью или частично освобождают экспортеров от обязательной продажи валютной выручки с разрешения правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
23 апреля «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников, источник, близкий к правительству, и собеседника, близкого к Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП), писали, что обязательство для крупнейших экспортеров по репатриации и продаже валютной выручки будет продлено до конца 2024 г.
Ранее 27 апреля «Ведомости» со ссылкой на сценарные условия прогноза социально-экономического развития на 2025-2027 гг. Минэкономразвития РФ писали, что министерство ожидает ослабления российской валюты к доллару с ожидаемых в апреле 93,5 руб./$ до 98,1 руб./$ в декабре. Уже в мае, согласно базовому сценарию, нацвалюта начнет ощутимо дешеветь: курс опустится до 94,6 руб./$. Кроме того, в 2024 г. Минэк ожидает постепенного ослабления курса ввиду решения проблем с платежами и увеличения импорта.