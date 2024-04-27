Правительство России продлило обязательство по продаже валютной выручки

Ранее 27 апреля «Ведомости» со ссылкой на сценарные условия прогноза социально-экономического развития на 2025-2027 гг. Минэкономразвития РФ писали, что министерство ожидает ослабления российской валюты к доллару с ожидаемых в апреле 93,5 руб./$ до 98,1 руб./$ в декабре. Уже в мае, согласно базовому сценарию, нацвалюта начнет ощутимо дешеветь: курс опустится до 94,6 руб./$. Кроме того, в 2024 г. Минэк ожидает постепенного ослабления курса ввиду решения проблем с платежами и увеличения импорта.