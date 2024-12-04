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Мировые центробанки закупили в октябре рекордные 60 тонн золота

Ведомости

Мировые центральные банки в октябре закупили 60 т золота. Это является рекордным показателем, зарегистрированным с начала года, сообщается в обзоре Всемирного совета по золоту (World Gold Council).

Лидером стал Резервный банк Индии (RBI), закупивший 27 т золота, за ним следуют Турция и Польша – по 17 т и 8 т соответственно. На эти три центральных банка приходится 60% от общего объема чистых закупок драгметалла в мире в этом году.

В целом спрос со стороны центральных банков остается устойчивым, отмечают аналитики. К III кварталу 2024 г. объем покупок с начала года достиг 694 т, что сопоставимо с уровнями 2022 г.

30 октября цены на золото впервые превысили $2800 за унцию. Аналитики связывали удорожание драгметалла с политической неопределенностью из-за выборов в США и продолжающимися конфликтами в мире. В частности – на Ближнем Востоке и Украине.

В конце ноября эксперты Goldman Sachs Group Inc. (организация признана нежелательной на территории РФ) подтвердили свой октябрьский прогноз о подъеме цены золота до $3000 за унцию к концу 2025 г. По их мнению, цены поддержат рост спроса на драгметалл со стороны центробанков и дальнейшее снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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