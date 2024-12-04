Мировые центробанки закупили в октябре рекордные 60 тонн золота
Мировые центральные банки в октябре закупили 60 т золота. Это является рекордным показателем, зарегистрированным с начала года, сообщается в обзоре Всемирного совета по золоту (World Gold Council).
Лидером стал Резервный банк Индии (RBI), закупивший 27 т золота, за ним следуют Турция и Польша – по 17 т и 8 т соответственно. На эти три центральных банка приходится 60% от общего объема чистых закупок драгметалла в мире в этом году.
В целом спрос со стороны центральных банков остается устойчивым, отмечают аналитики. К III кварталу 2024 г. объем покупок с начала года достиг 694 т, что сопоставимо с уровнями 2022 г.
30 октября цены на золото впервые превысили $2800 за унцию. Аналитики связывали удорожание драгметалла с политической неопределенностью из-за выборов в США и продолжающимися конфликтами в мире. В частности – на Ближнем Востоке и Украине.
В конце ноября эксперты Goldman Sachs Group Inc. (организация признана нежелательной на территории РФ) подтвердили свой октябрьский прогноз о подъеме цены золота до $3000 за унцию к концу 2025 г. По их мнению, цены поддержат рост спроса на драгметалл со стороны центробанков и дальнейшее снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой.