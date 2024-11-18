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Goldman Sachs подтвердила прогноз цены за унцию золота до $3000 в 2025 году

Ведомости

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. подтвердили свой октябрьский прогноз о подъеме цены золота до $3000 за унцию к концу 2025 г. на фоне политики избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение компании.

По мнению экспертов, увеличению цены будут способствовать повышение пошлин на импорт и вероятный рост дефицита бюджета США в связи с планами снижения налогов и повышения расходов, которые Трамп анонсировал еще в ходе предвыборной кампании.

Кроме того, рост спроса на золото со стороны центробанков и дальнейшее снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) поддержат цены на драгметалл, полагают аналитики.

30 октября цены на золото впервые превысили $2800 за унцию. Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) на торгах позднее скорректировалась до $2793 за унцию. Аналитики связывают удорожание драгметалла с политической неопределенностью из-за выборов в США и продолжающимися конфликтами в мире. В частности – на Ближнем Востоке и Украине. Еще в августе J.P. Morgan в собственном исследовании подчеркивал, что золото традиционно дорожает в условиях экономической и геополитической нестабильности за счет репутации безопасного актива.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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