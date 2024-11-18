Goldman Sachs подтвердила прогноз цены за унцию золота до $3000 в 2025 году

30 октября цены на золото впервые превысили $2800 за унцию. Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) на торгах позднее скорректировалась до $2793 за унцию. Аналитики связывают удорожание драгметалла с политической неопределенностью из-за выборов в США и продолжающимися конфликтами в мире. В частности – на Ближнем Востоке и Украине. Еще в августе J.P. Morgan в собственном исследовании подчеркивал, что золото традиционно дорожает в условиях экономической и геополитической нестабильности за счет репутации безопасного актива.