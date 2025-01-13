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ВТБ получил 40 млн фунтов со счета бывшей британской «дочки»

Ведомости

Банк ВТБ получил 40 млн фунтов стерлингов (5,05 млрд руб. по состоянию на 13 января 2025 г.) со счета своей бывшей британской «дочки» VTB Capital, пишет РБК со ссылкой на отчет компании Teneo Financial Advisory Ltd и представителя ВТБ.

Средства были списаны со счета VTB Capital в российском Национальном расчетном депозитарии (НРД). 

«На основании решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29 июля 2024 г. в отношении VTB Capital Plc. было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого со счета должника в НРД были списаны средства в счет погашения задолженности в пользу банка ВТБ», – сказал представитель ВТБ.

Контроль над VTB Capital был потерян из-за санкций в 2022 г., напомнили в банке.

Великобритания ввела санкции против ВТБ в день начала российской спецоперации 24 февраля 2022 г. Тогда «Ведомостям» рассказали в банке, что санкции являются «реальностью последних нескольких лет и очередной раунд политически мотивированных антироссийских санкций не стал сюрпризом».

С того момента британская «дочка» VTB Capital находится под внешним управлением Teneo Financial Advisory Ltd. После введения британских санкций ВТБ фактически лишился контроля над организацией.

29 декабря 2023 г. ВТБ подал два иска о взыскании с VTB Capital 22 млн евро и 5,3 млрд руб. (52,6 млн евро по состоянию на декабрь 2023 г.). Ценные бумаги российских компаний из портфеля VTB Capital Plc. и денежные средства на счетах в российских кредитных организациях были арестованы в качестве обеспечительных мер. В январе 2024 г. сообщалось, что внешние управляющие VTB Capital разработали схему расчетов с кредиторами через специальный траст. 

В июне того же года стало известно, что Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) минфина Великобритании внесло правки в лицензию, по которой возможна продажа активов инвестбанка VTB Capital – бывшей британской дочерней компании ВТБ. РБК писал, что при одобрении механизма обязательства будут погашаться через специальный траст – Holding Period Trust (HPT).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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