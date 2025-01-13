ВТБ получил 40 млн фунтов со счета бывшей британской «дочки»

29 декабря 2023 г. ВТБ подал два иска о взыскании с VTB Capital 22 млн евро и 5,3 млрд руб. (52,6 млн евро по состоянию на декабрь 2023 г.). Ценные бумаги российских компаний из портфеля VTB Capital Plc. и денежные средства на счетах в российских кредитных организациях были арестованы в качестве обеспечительных мер. В январе 2024 г. сообщалось, что внешние управляющие VTB Capital разработали схему расчетов с кредиторами через специальный траст.