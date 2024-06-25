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Британия разрешила передачу активов ВТБ в специальный траст

Ведомости

Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) британского минфина внесло правки в лицензию, по которой возможна продажа активов инвестбанка VTB Capital – бывшей британской дочерней компании ВТБ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет компании Teneo Financial Advisory Ltd.

Изменения в документ были внесены в конце мая. В отчете отмечено, что теперь администраторы имеют право приступить к реализации ранее предложенной схемы расчетов с кредиторами (Scheme of Arrangement) VTB Capital, в том числе с российским ВТБ. По данным агентства, при одобрении механизма, обязательства будут погашаться через специальный траст — Holding Period Trust (HPT).

Ранее генеральная лицензия не регламентировала особый порядок расчетов с кредиторами, находящимися в санкционных списках.

VTB Capital находится под внешним управлением Teneo Financial Advisory Ltd с весны 2022 г. – с тех пор, как российский ВТБ потерял контроль над «дочкой» из-за санкций.

В январе сообщалось, что внешние управляющие VTB Capital разработали схему расчетов с кредиторами через специальный траст. Тогда в отчете говорилось о «существенном прогрессе» в возврате активов, замороженных из-за санкций против группы ВТБ. Тогда отмечалось, что схема требует одобрения большинства кредиторов, после чего ее должен утвердить суд и одобрить регуляторы. Предполагается, что траст HPT будет работать как минимум 15 лет.

29 декабря 2023 г. ВТБ подал два иска о взыскании с VTB Capital 22 млн евро и 5,3 млрд руб. (52,6 млн евро). Ценные бумаги российских компаний из портфеля VTB Capital Plc и денежные средства на счетах в российских кредитных организациях были арестованы в качестве обеспечительных мер.

В феврале первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявлял, что банк рассматривает четыре стратегии для как минимум частичного возвращения 900 млрд. руб. замороженных активов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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