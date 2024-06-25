Британия разрешила передачу активов ВТБ в специальный траст
Изменения в документ были внесены в конце мая. В отчете отмечено, что теперь администраторы имеют право приступить к реализации ранее предложенной схемы расчетов с кредиторами (Scheme of Arrangement) VTB Capital, в том числе с российским ВТБ. По данным агентства, при одобрении механизма, обязательства будут погашаться через специальный траст — Holding Period Trust (HPT).
Ранее генеральная лицензия не регламентировала особый порядок расчетов с кредиторами, находящимися в санкционных списках.
VTB Capital находится под внешним управлением Teneo Financial Advisory Ltd с весны 2022 г. – с тех пор, как российский ВТБ потерял контроль над «дочкой» из-за санкций.
В январе сообщалось, что внешние управляющие VTB Capital разработали схему расчетов с кредиторами через специальный траст. Тогда в отчете говорилось о «существенном прогрессе» в возврате активов, замороженных из-за санкций против группы ВТБ. Тогда отмечалось, что схема требует одобрения большинства кредиторов, после чего ее должен утвердить суд и одобрить регуляторы. Предполагается, что траст HPT будет работать как минимум 15 лет.