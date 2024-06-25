Британия разрешила передачу активов ВТБ в специальный траст

В январе сообщалось, что внешние управляющие VTB Capital разработали схему расчетов с кредиторами через специальный траст. Тогда в отчете говорилось о «существенном прогрессе» в возврате активов, замороженных из-за санкций против группы ВТБ. Тогда отмечалось, что схема требует одобрения большинства кредиторов, после чего ее должен утвердить суд и одобрить регуляторы. Предполагается, что траст HPT будет работать как минимум 15 лет.