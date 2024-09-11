Акционеры ВТБ рассмотрят перевод заблокированных активов на отдельное юрлицо
Акционеры ВТБ во время внеочередного собрания 16 октября рассмотрят перевод заблокированных активов на отдельное юрлицо, сообщается на сайте банка.
«В повестку собрания включены следующие вопросы: реорганизация банка ВТБ в форме выделения юридического лица согласно № 292-ФЗ от 14 июля 2022 г. в редакции 8 августа 2024 г, а также утверждение новой редакции устава, положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ВТБ, положения о наблюдательном совете и правлении банка ВТБ в связи с реорганизацией», – говорится в сообщении.
В 2022 г. в силу вступил закон № 292-ФЗ. Он позволяет банкам, которые попали под санкции, провести реорганизацию. Банк, в частности, может создать новое юрлицо, перевести на него заблокированные активы и обязательства перед иностранными кредиторами. Согласно документу, после создания нового юрлица расчеты по долгам перед нерезидентами осуществляются за его счет.
ВТБ попал под блокирующие санкции в день начала спецоперации 24 февраля 2022 г. и пострадал от них значительно сильнее, чем другие игроки: бизнес-модель госбанка оказалась гораздо более уязвима к санкционным рискам, говорилось в сообщении ВТБ. К значительным потерям в итоге привело множество факторов: блокировка иностранных активов, выбытие из периметра зарубежных «дочек», затруднения валютных расчетов с заемщиками и клиентами, недоступность рыночных инструментов страхования валютных рисков.