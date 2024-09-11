Акционеры ВТБ рассмотрят перевод заблокированных активов на отдельное юрлицо

ВТБ попал под блокирующие санкции в день начала спецоперации 24 февраля 2022 г. и пострадал от них значительно сильнее, чем другие игроки: бизнес-модель госбанка оказалась гораздо более уязвима к санкционным рискам, говорилось в сообщении ВТБ. К значительным потерям в итоге привело множество факторов: блокировка иностранных активов, выбытие из периметра зарубежных «дочек», затруднения валютных расчетов с заемщиками и клиентами, недоступность рыночных инструментов страхования валютных рисков.