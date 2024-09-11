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Акционеры ВТБ рассмотрят перевод заблокированных активов на отдельное юрлицо

Ведомости

Акционеры ВТБ во время внеочередного собрания 16 октября рассмотрят перевод заблокированных активов на отдельное юрлицо, сообщается на сайте банка.

«В повестку собрания включены следующие вопросы: реорганизация банка ВТБ в форме выделения юридического лица согласно № 292-ФЗ от 14 июля 2022 г. в редакции 8 августа 2024 г, а также утверждение новой редакции устава, положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ВТБ, положения о наблюдательном совете и правлении банка ВТБ в связи с реорганизацией», – говорится в сообщении.

В 2022 г. в силу вступил закон № 292-ФЗ. Он позволяет банкам, которые попали под санкции, провести реорганизацию. Банк, в частности, может создать новое юрлицо, перевести на него заблокированные активы и обязательства перед иностранными кредиторами. Согласно документу, после создания нового юрлица расчеты по долгам перед нерезидентами осуществляются за его счет.

ВТБ попал под блокирующие санкции в день начала спецоперации 24 февраля 2022 г. и пострадал от них значительно сильнее, чем другие игроки: бизнес-модель госбанка оказалась гораздо более уязвима к санкционным рискам, говорилось в сообщении ВТБ. К значительным потерям в итоге привело множество факторов: блокировка иностранных активов, выбытие из периметра зарубежных «дочек», затруднения валютных расчетов с заемщиками и клиентами, недоступность рыночных инструментов страхования валютных рисков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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