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Frank RG: объем выдачи ипотеки в России сократился на 38,9% по итогам 2024 года

Ведомости

Объем выданной ипотеки в России за 2024 г. снизился на 38,9% по сравнению с показателями 2023 г. до 4,8 трлн руб., следует из исследования аналитической компании Frank RG.

Согласно исследованию, годовое снижение может быть связано с мерами Банка России по охлаждению рынка ипотеки, ростом ставок по рыночной ипотеке и цен на жилье. В декабре прошлого года объем выдач ипотечных кредитов составил 273,6 млрд руб., что на 3,7% выше ноября 2024 г. и на 65,7% ниже декабря 2023 г.

19 декабря 2025 г. президент России Владимир Путин во время прямой линии объявил, что по льготным ипотечным программам не должно быть никаких лимитов. Он уточнил, что этот вопрос уже обсуждался с правительством и было оговорено, что «никаких лимитов не будет».

Министр финансов России Антон Силуанов 22 декабря подтвердил, что лимитов на семейную ипотеку в 2025 г. не будет. Он заверил, что власти будут «принимать все необходимое» для того, чтобы не допустить «разрывов», которые были в 2024 г. Проблемы с выдачей семейной ипотеки были связаны с повышением ключевой ставки Банка России и разницей между рыночными и льготными ставками по ипотеке, указал Силуанов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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