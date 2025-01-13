Frank RG: объем выдачи ипотеки в России сократился на 38,9% по итогам 2024 года
Объем выданной ипотеки в России за 2024 г. снизился на 38,9% по сравнению с показателями 2023 г. до 4,8 трлн руб., следует из исследования аналитической компании Frank RG.
Согласно исследованию, годовое снижение может быть связано с мерами Банка России по охлаждению рынка ипотеки, ростом ставок по рыночной ипотеке и цен на жилье. В декабре прошлого года объем выдач ипотечных кредитов составил 273,6 млрд руб., что на 3,7% выше ноября 2024 г. и на 65,7% ниже декабря 2023 г.
19 декабря 2025 г. президент России Владимир Путин во время прямой линии объявил, что по льготным ипотечным программам не должно быть никаких лимитов. Он уточнил, что этот вопрос уже обсуждался с правительством и было оговорено, что «никаких лимитов не будет».
Министр финансов России Антон Силуанов 22 декабря подтвердил, что лимитов на семейную ипотеку в 2025 г. не будет. Он заверил, что власти будут «принимать все необходимое» для того, чтобы не допустить «разрывов», которые были в 2024 г. Проблемы с выдачей семейной ипотеки были связаны с повышением ключевой ставки Банка России и разницей между рыночными и льготными ставками по ипотеке, указал Силуанов.