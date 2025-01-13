Frank RG: объем выдачи ипотеки в России сократился на 38,9% по итогам 2024 года

Министр финансов России Антон Силуанов 22 декабря подтвердил, что лимитов на семейную ипотеку в 2025 г. не будет. Он заверил, что власти будут «принимать все необходимое» для того, чтобы не допустить «разрывов», которые были в 2024 г. Проблемы с выдачей семейной ипотеки были связаны с повышением ключевой ставки Банка России и разницей между рыночными и льготными ставками по ипотеке, указал Силуанов.