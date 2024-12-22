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Силуанов объявил об отсутствии лимитов на семейную ипотеку в 2025 году

Проблемы с ее выдачей в этом году он связал в том числе с повышением ставки ЦБ
Ведомости

Лимитов на семейную ипотеку в 2025 г. не будет, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Действительно, лимитов нет – деньги по "семейке" будут в полном объеме», – сказал министр.

По словам Силуанова, в следующем году власти будут «принимать все необходимое» для того, чтобы не допустить «разрывов», которые были в этом году. Проблемы с выдачей семейной ипотеки в 2024 г. были связаны с повышением ключевой ставки ЦБ и разницей между рыночными и льготными ставками по ипотеке, пояснил он.

По льготным ипотечным программам не должно быть никаких лимитов, заявил президент Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Этот вопрос уже обсуждался с правительством и было оговорено, что «никаких лимитов не будет», отметил он. В тот же день в Минфине сообщили, что ведомство изменит правила получения семейной ипотеки после заявления Путина.

Программа семейной ипотеки появилась в 2018 г. Ставка по семейной ипотеке ниже рыночной – льготный кредит выдается под 6% годовых. Первоначальный же взнос должен быть не менее 20% от стоимости жилья. На такую ипотеку могут претендовать семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 000 человек и имеющие двоих несовершеннолетних детей, семьи с двумя детьми, проживающие в регионах с низким объемом строительства и др. По поручению Путина программа была продлена до 31 декабря 2030 г.

12 декабря в Минфине сообщили об утверждении новой редакции решения о порядке предоставления субсидий из федерального бюджета АО «Дом.РФ» для реализации программы «Семейная ипотека». Решением предусмотрено увеличение общей суммы лимита кредитным организациям с 6,25 трлн до 8,65 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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