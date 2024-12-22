Силуанов объявил об отсутствии лимитов на семейную ипотеку в 2025 году

Силуанов объявил об отсутствии лимитов на семейную ипотеку в 2025 годуПроблемы с ее выдачей в этом году он связал в том числе с повышением ставки ЦБ
Лимитов на семейную ипотеку в 2025 г. не будет, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
«Действительно, лимитов нет – деньги по "семейке" будут в полном объеме», – сказал министр.
По словам Силуанова, в следующем году власти будут «принимать все необходимое» для того, чтобы не допустить «разрывов», которые были в этом году. Проблемы с выдачей семейной ипотеки в 2024 г. были связаны с повышением ключевой ставки ЦБ и разницей между рыночными и льготными ставками по ипотеке, пояснил он.
По льготным ипотечным программам не должно быть никаких лимитов, заявил президент Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Этот вопрос уже обсуждался с правительством и было оговорено, что «никаких лимитов не будет», отметил он. В тот же день в Минфине сообщили, что ведомство изменит правила получения семейной ипотеки после заявления Путина.
Программа семейной ипотеки появилась в 2018 г. Ставка по семейной ипотеке ниже рыночной – льготный кредит выдается под 6% годовых. Первоначальный же взнос должен быть не менее 20% от стоимости жилья. На такую ипотеку могут претендовать семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 000 человек и имеющие двоих несовершеннолетних детей, семьи с двумя детьми, проживающие в регионах с низким объемом строительства и др. По поручению Путина программа была продлена до 31 декабря 2030 г.