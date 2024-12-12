Минфин увеличил лимит по «Семейной ипотеке» до 8,65 трлн рублей
Минфин России утвердил новую редакцию решения о порядке предоставления субсидий из федерального бюджета АО «Дом.РФ» для реализации льготной ипотечной программы «Семейная ипотека», говорится в сообщении ведомства.
В частности, решением предусмотрено увеличение общей суммы лимита кредитным организациям с 6,25 до 8,65 трлн руб. Это изменение направлено на поддержку программы даже при превышении банками лимита субсидированных средств. Также ведомство внедряет «более гибкий механизм». Кредиторы могут использовать общую сумму лимита средств, что «позволит избежать ситуации, когда заканчиваются лимиты у отдельных кредиторов, которые активно выдают ипотеку».
Как отмечает ведомство, в текущем году на реализацию программы «Семейная ипотека» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 290 млрд руб. Из резервного фонда правительства дополнительно выделено 142 млрд руб., а проектом закона «О федеральном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026-2027 гг.» предусмотрены средства в объеме 1,4 трлн руб.
26 ноября Минфин впервые сообщил о наличии лимитов на семейную ипотеку в размере 6,25 трлн руб. На момент сообщения неиспользованный банками лимит составил 390 млрд руб. Банкам также было выделено дополнительно 446,9 млрд руб. на реализацию льготных ипотечных программ. В том числе 142 млрд руб. – на «Семейную ипотеку». Расходы на программу в 2024 г. составят 432 млрд руб., отметили тогда в ведомстве.
В ведомстве добавили, что оператор программы «Дом.РФ» распределяет их между банками исходя из заявленного спроса, и тогда же в Минфине сообщили, что министерство совместно с «Дом.РФ» проводят работу по усовершенствованию механизма распределения лимитов на выдачу ипотечных кредитов между банками.