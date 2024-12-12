Минфин увеличил лимит по «Семейной ипотеке» до 8,65 трлн рублей

26 ноября Минфин впервые сообщил о наличии лимитов на семейную ипотеку в размере 6,25 трлн руб. На момент сообщения неиспользованный банками лимит составил 390 млрд руб. Банкам также было выделено дополнительно 446,9 млрд руб. на реализацию льготных ипотечных программ. В том числе 142 млрд руб. – на «Семейную ипотеку». Расходы на программу в 2024 г. составят 432 млрд руб., отметили тогда в ведомстве.