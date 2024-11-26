Минфин сообщил о наличии лимитов на семейную ипотеку
Средства на программу «Семейная ипотека» есть, сейчас действует общий лимит до конца года в размере 6,25 трлн руб. Об этом «Ведомостям» сообщили в Минфине.
«На данный момент в рамках льготной программы “Семейная ипотека” действует общий лимит до конца года в размере 6,25 трлн руб., включая неиспользованный банками лимит – 390 млрд руб.», – говорится в сообщении. На 2025 г. предусмотрено увеличение лимита на 2,4 трлн руб.
Банкам также было выделено дополнительно 446,9 млрд руб. на реализацию льготных ипотечных программ. В том числе 142 млрд руб. – на «Семейную ипотеку». Расходы на программу в 2024 г. составят 432 млрд руб.
«Новый механизм с автоматической возможностью выдавать кредиты банками при наличии объема неиспользованным лимитов начнет действовать с 15 декабря», – следует из сообщения.
25 ноября «Домклик» сообщил, что Сбербанк приостановил выдачу ипотечных кредитов по программе «Семейная ипотека» в связи с исчерпанием лимитов. 30 октября Сбербанк также приостановил запись на сделки по семейной ипотеке. Причиной стало исчерпание лимита, поставляемого из федерального бюджета на поддержку госпрограммы.
«Семейная ипотека» появилась в 2018 г. Ипотеку на новостройки могут получить семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 000 человек и имеющие двоих несовершеннолетних детей, семьи с двумя детьми, которые проживают в регионах с низким объемом строительства или регионах, имеющих индивидуальные программы развития, а также семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью.