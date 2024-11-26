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Минфин сообщил о наличии лимитов на семейную ипотеку

Ведомости

Средства на программу «Семейная ипотека» есть, сейчас действует общий лимит до конца года в размере 6,25 трлн руб. Об этом «Ведомостям» сообщили в Минфине.

«На данный момент в рамках льготной программы “Семейная ипотека” действует общий лимит до конца года в размере 6,25 трлн руб., включая неиспользованный банками лимит – 390 млрд руб.», – говорится в сообщении. На 2025 г. предусмотрено увеличение лимита на 2,4 трлн руб.

Банкам также было выделено дополнительно 446,9 млрд руб. на реализацию льготных ипотечных программ. В том числе 142 млрд руб. – на «Семейную ипотеку». Расходы на программу в 2024 г. составят 432 млрд руб.

В ведомстве добавили, что оператор программы «Дом.РФ» распределяет их между банками исходя из заявленного спроса. Пресс-служба Минфина сообщила, что министерство совместно с «Дом.РФ» проводят работу по усовершенствованию механизма распределения лимитов на выдачу ипотечных кредитов между банками.

«Новый механизм с автоматической возможностью выдавать кредиты банками при наличии объема неиспользованным лимитов начнет действовать с 15 декабря», – следует из сообщения.

25 ноября «Домклик» сообщил, что Сбербанк приостановил выдачу ипотечных кредитов по программе «Семейная ипотека» в связи с исчерпанием лимитов. 30 октября Сбербанк также приостановил запись на сделки по семейной ипотеке. Причиной стало исчерпание лимита, поставляемого из федерального бюджета на поддержку госпрограммы.

«Семейная ипотека» появилась в 2018 г. Ипотеку на новостройки могут получить семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 000 человек и имеющие двоих несовершеннолетних детей, семьи с двумя детьми, которые проживают в регионах с низким объемом строительства или регионах, имеющих индивидуальные программы развития, а также семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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