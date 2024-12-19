Минфин изменит правила получения семейной ипотеки после заявления Путина

В ходе своего выступления Путин заявил, что для семейной ипотеки со стороны государства «не должно быть лимитов». Глава государства отметил, что эта тема обсуждалась с правительством. «Мне было обещано, и я это обещание проверю, насколько оно исполняется, что никаких лимитов не будет, потому что в конечном итоге все это связано с субсидиями со стороны государства», – сказал президент.