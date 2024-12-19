Минфин изменит правила получения семейной ипотеки после заявления Путина
Минфин России в рамках поручения президента России Владимира Путина, которое было сделано на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, изменит правила «Семейной ипотеки» для исключение лимитов, говорится в сообщении ведомства.
Как заявило ведомство, оно подготовит изменения в правила программы, но в декабре вопрос с преждевременным исчерпанием лимитов в отдельных банках «уже решен». При этом Минфин также указал, что сейчас все банки выдают кредиты в рамках общего объема средств по программе. По информации ведомства, выдача ни в одном из банков не приостанавливается.
В ходе своего выступления Путин заявил, что для семейной ипотеки со стороны государства «не должно быть лимитов». Глава государства отметил, что эта тема обсуждалась с правительством. «Мне было обещано, и я это обещание проверю, насколько оно исполняется, что никаких лимитов не будет, потому что в конечном итоге все это связано с субсидиями со стороны государства», – сказал президент.
12 декабря Минфин утвердил новую редакцию решения о порядке предоставления субсидий из федерального бюджета АО «Дом.РФ» для реализации льготной ипотечной программы «Семейная ипотека». В частности, решением предусмотрено увеличение общей суммы лимита кредитным организациям с 6,25 до 8,65 трлн руб. Это изменение направлено на поддержку программы даже при превышении банками лимита субсидированных средств.
Как отмечало ведомство, в текущем году на реализацию программы «Семейная ипотека» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 290 млрд руб. Из резервного фонда правительства дополнительно выделено 142 млрд руб., а проектом закона «О федеральном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026-2027 гг.» предусмотрены средства в объеме 1,4 трлн руб.