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Минфин изменит правила получения семейной ипотеки после заявления Путина

Ведомости

Минфин России в рамках поручения президента России Владимира Путина, которое было сделано на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, изменит правила «Семейной ипотеки» для исключение лимитов, говорится в сообщении ведомства.

Как заявило ведомство, оно подготовит изменения в правила программы, но в декабре вопрос с преждевременным исчерпанием лимитов в отдельных банках «уже решен». При этом Минфин также указал, что сейчас все банки выдают кредиты в рамках общего объема средств по программе. По информации ведомства, выдача ни в одном из банков не приостанавливается.

В ходе своего выступления Путин заявил, что для семейной ипотеки со стороны государства «не должно быть лимитов». Глава государства отметил, что эта тема обсуждалась с правительством. «Мне было обещано, и я это обещание проверю, насколько оно исполняется, что никаких лимитов не будет, потому что в конечном итоге все это связано с субсидиями со стороны государства», – сказал президент.

12 декабря Минфин утвердил новую редакцию решения о порядке предоставления субсидий из федерального бюджета АО «Дом.РФ» для реализации льготной ипотечной программы «Семейная ипотека». В частности, решением предусмотрено увеличение общей суммы лимита кредитным организациям с 6,25 до 8,65 трлн руб. Это изменение направлено на поддержку программы даже при превышении банками лимита субсидированных средств.

Как отмечало ведомство, в текущем году на реализацию программы «Семейная ипотека» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 290 млрд руб. Из резервного фонда правительства дополнительно выделено 142 млрд руб., а проектом закона «О федеральном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026-2027 гг.» предусмотрены средства в объеме 1,4 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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