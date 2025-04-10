ЦБ понизил официальный курс доллара на 11 апреля на рубль
Банк России понизил официальный курс доллара на 11 апреля на 1,08 руб. до 85,02 руб., следует из данных на сайте регулятора.
Тем временем курс евро был понижен на 0,49 руб. до 94,6 руб. Юань же упал незначительно – на 0,1 руб. до 11,53 руб.
Регулятор определяет курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Стоимость формируется Центробанком после введения санкций в отношении Мосбиржи в июне прошлого года.
8 апреля Центробанк (ЦБ) сообщал о том, что экспортеры снизили продажи валютной выручки в марте на 18%. Они составили $10,2 млрд после $12,4 млрд в феврале.
Курс доллара в марте снизился на 4,5%, или на 4 руб., до 83,68 руб./$ на 29 марта, евро подешевел на 2,5%, или на 2 руб., до 89,65 руб. Юань на Мосбирже к 30 марта стоил 11,7 руб. и снизился за месяц на 42 коп., или 3,5%.