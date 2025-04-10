Банк России переходит к проведению недельных аукционов репо с 15 апреля

Сообщается, что в случае существенного изменения динамики факторов, влияющих на ликвидность, или увеличения спроса банков на кредиты у ЦБ может возникнуть необходимость не только в предоставлении, но и в поглощении ликвидности. Если будет принято решение о проведении депозитного аукциона на срок в одну неделю вместо аукциона репо, соответствующая информация будет также размещена на сайте за день до его проведения. При этом Банк России, как и прежде, будет ориентироваться на проведение недельных аукционов по управлению ликвидностью в одном направлении – либо репо, либо депозитного аукциона.