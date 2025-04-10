Банк России переходит к проведению недельных аукционов репо с 15 апреля
Банк России начнет проводить недельные аукционы репо вместо депозитных аукционов с 15 апреля, сообщается на сайте регулятора.
Такое решение было принято в связи с прогнозами о дальнейшем снижении структурного профицита и переходом банковского сектора к дефициту ликвидности, а также с учетом сложившейся структуры спроса со стороны кредитных организаций на денежном рынке.
Первый недельный аукцион репо состоится 15 апреля. При этом исполнение первой части сделок запланировано уже на 16 апреля, а второй – на 23 апреля. Ожидается, что максимальный объем предоставляемых средств будет определен в день первого аукциона. В Центробанке рассказали, что расписание и параметры проведения аукциона будут опубликованы на страницах сайта регулятора в разделах «Расписание операций репо в рублях» и «Параметры аукционов репо в рублях».
Сообщается, что в случае существенного изменения динамики факторов, влияющих на ликвидность, или увеличения спроса банков на кредиты у ЦБ может возникнуть необходимость не только в предоставлении, но и в поглощении ликвидности. Если будет принято решение о проведении депозитного аукциона на срок в одну неделю вместо аукциона репо, соответствующая информация будет также размещена на сайте за день до его проведения. При этом Банк России, как и прежде, будет ориентироваться на проведение недельных аукционов по управлению ликвидностью в одном направлении – либо репо, либо депозитного аукциона.
Система инструментов денежно-кредитной политики ЦБ останется без изменений. Банки продолжат иметь доступ ко всем операциям постоянного действия как по предоставлению, так и по абсорбированию ликвидности. В конце указанных периодов усреднения обязательных резервов Центробанк будет проводить аукционы «тонкой настройки» в необходимых объемах, что позволит банкам выполнить обязательные резервные требования.
В сообщении подчеркивается, что ЦБ будет внимательно следить за ситуацией с ликвидностью в российском банковском секторе и, исходя из этого, корректировать объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности. Отмечается, что основной целью операций Банка России является поддержание ставок на денежном рынке близко к ключевой ставке, при этом обеспечивая достаточный уровень рыночной активности на межбанковском денежном рынке.
Подобные аукционы репо «тонкой настройки» ЦБ начал проводить в конце марта текущего года. На данный момент уже было проведено два – 27 марта и 7 апреля. В конце прошлого месяца общий объем заключенных сделок на аукционе составил 1,5 трлн руб., а в начале апреля – более 8 млрд руб.
На аукционе репо 27 марта Банк России удовлетворил все заявки ВТБ на сумму около 1 трлн руб., рассказал «Ведомостям» его представитель. Суммарный лимит на аукционе ЦБ установил в размере 1,5 трлн руб., таким образом, ВТБ забрал 66,7% этих средств. ЦБ предоставил ликвидность на 4 дня по средневзвешенной ставке 21,24% годовых. Всего банки запрашивали почти 2,5 трлн руб.