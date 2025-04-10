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Банк России переходит к проведению недельных аукционов репо с 15 апреля

Ведомости

Банк России начнет проводить недельные аукционы репо вместо депозитных аукционов с 15 апреля, сообщается на сайте регулятора.

Такое решение было принято в связи с прогнозами о дальнейшем снижении структурного профицита и переходом банковского сектора к дефициту ликвидности, а также с учетом сложившейся структуры спроса со стороны кредитных организаций на денежном рынке.

Первый недельный аукцион репо состоится 15 апреля. При этом исполнение первой части сделок запланировано уже на 16 апреля, а второй – на 23 апреля. Ожидается, что максимальный объем предоставляемых средств будет определен в день первого аукциона. В Центробанке рассказали, что расписание и параметры проведения аукциона будут опубликованы на страницах сайта регулятора в разделах «Расписание операций репо в рублях» и «Параметры аукционов репо в рублях».

Сообщается, что в случае существенного изменения динамики факторов, влияющих на ликвидность, или увеличения спроса банков на кредиты у ЦБ может возникнуть необходимость не только в предоставлении, но и в поглощении ликвидности. Если будет принято решение о проведении депозитного аукциона на срок в одну неделю вместо аукциона репо, соответствующая информация будет также размещена на сайте за день до его проведения. При этом Банк России, как и прежде, будет ориентироваться на проведение недельных аукционов по управлению ликвидностью в одном направлении – либо репо, либо депозитного аукциона.

Система инструментов денежно-кредитной политики ЦБ останется без изменений. Банки продолжат иметь доступ ко всем операциям постоянного действия как по предоставлению, так и по абсорбированию ликвидности. В конце указанных периодов усреднения обязательных резервов Центробанк будет проводить аукционы «тонкой настройки» в необходимых объемах, что позволит банкам выполнить обязательные резервные требования.

В сообщении подчеркивается, что ЦБ будет внимательно следить за ситуацией с ликвидностью в российском банковском секторе и, исходя из этого, корректировать объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности. Отмечается, что основной целью операций Банка России является поддержание ставок на денежном рынке близко к ключевой ставке, при этом обеспечивая достаточный уровень рыночной активности на межбанковском денежном рынке.

Подобные аукционы репо «тонкой настройки» ЦБ начал проводить в конце марта текущего года. На данный момент уже было проведено два – 27 марта и 7 апреля. В конце прошлого месяца общий объем заключенных сделок на аукционе составил 1,5 трлн руб., а в начале апреля – более 8 млрд руб.

На аукционе репо 27 марта Банк России удовлетворил все заявки ВТБ на сумму около 1 трлн руб., рассказал «Ведомостям» его представитель. Суммарный лимит на аукционе ЦБ установил в размере 1,5 трлн руб., таким образом, ВТБ забрал 66,7% этих средств. ЦБ предоставил ликвидность на 4 дня по средневзвешенной ставке 21,24% годовых. Всего банки запрашивали почти 2,5 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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