Банк Wildberries запустил депозиты для бизнеса

Разместить деньги на срочный депозит с доходностью до 15,3% годовых можно на семь или 30 дней, лимит по сумме составляет от 50 000 до 1 млрд руб. Продукт предназначен для размещения временно свободных средств, поэтому не предполагает пополнения, частичного снятия или автоматической пролонгации. Для клиентов, которым важна гибкость, доступен депозит на срок «овернайт». Этот инструмент позволяет размещать средства на один день по ставке 14,3% годовых.