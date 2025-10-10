Банк Wildberries запустил депозиты для бизнеса
«Вайлдберриз банк» расширяет линейку продуктов для бизнеса и запускает депозиты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, рассказал «Ведомостям» в кулуарах форума «Финополис-2025» председатель правления банка и глава финтеха РВБ Георгий Горшков. Банк сосредоточен на создании удобных и выгодных сервисов для сегмента e-com, которые будут максимально адаптированы под нужды продавцов, сказал он.
Согласно опросу «RWB исследования», проведенному среди продавцов Wildberries, депозиты входят в топ-5 самых востребованных банковских продуктов.
Разместить деньги на срочный депозит с доходностью до 15,3% годовых можно на семь или 30 дней, лимит по сумме составляет от 50 000 до 1 млрд руб. Продукт предназначен для размещения временно свободных средств, поэтому не предполагает пополнения, частичного снятия или автоматической пролонгации. Для клиентов, которым важна гибкость, доступен депозит на срок «овернайт». Этот инструмент позволяет размещать средства на один день по ставке 14,3% годовых.
«Запуск этого сервиса – важный шаг в создании комплексных финансовых решений банка для бизнеса. Теперь средства, которые временно не задействованы в операционной деятельности, не просто лежат на счете, а “работают”, принося дополнительный доход», – сказал Горшков.
Также Горшков анонсировал, что банк готовится запустить депозиты для физических лиц.
Сейчас для бизнеса «Вайлдберриз банк» предоставляет услуги открытия расчетного счета, регистрации бизнеса, кредитования и т. д.