Минфин не поддержал законопроект о введении налога на сверхприбыль банков
Минфин России не поддерживает законопроект о введении налога на сверхприбыль банков. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
Инициативу о введении единовременного налога в размере 10% внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» во главе с Сергеем Мироновым. По их расчетам, бюджет мог бы получить дополнительно около 200 млрд руб.
«Минфин – командный игрок. Центробанк не поддерживает эту инициативу, и, соответственно, Минфин также разделяет эту позицию ЦБ», – пояснил Сазанов. (цитата по «РИА Новости»).
24 октября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что налог на сверхприбыль банков может нанести ущерб экономике. По ее словам, прибыль кредитных организаций направляется в основном на инвестиции и формирование капитала, который обеспечивает возможность кредитования. «Каждый изъятый рубль из капитала – это сокращение потенциала кредитования на 10 руб.», – отметила она.
22 октября министр финансов Антон Силуанов также высказался против инициативы, подчеркнув, что экономика нуждается в доступных кредитах. Вместе с тем он допустил, что в будущем могут рассматриваться предложения о налоге на роскошь, но они не станут значимым источником доходов бюджета.