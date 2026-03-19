ЦБ установил курс евро выше 97 рублей
Центральный банк России установил официальный курс евро с 21 марта на уровне 97,28 руб. Это на 0,37 руб. выше предыдущего значения.
Курс доллара снизился на 0,84 руб. и достиг 83,99 руб. Юань подешевел на 0,16 руб. до 12,21 руб.
Официальный курс доллара на 20 марта составляет 84,84 руб., евро – 96,92 руб., юаня – 12,38 руб.
20 марта председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что текущее ослабление рубля находится в рамках ожиданий российского бизнеса. По ее мнению, сейчас нет смысла рассматривать дополнительный проинфляционный эффект.
Днем ранее расчетный курс доллара, который служит ориентиром для внебиржевого рынка, превысил на Forex 86 руб. впервые с апреля прошлого года. Курс евро увеличился на 2,52% и составил 98,45 руб. Юань прибавил 2,48% и достиг 12,61 руб.