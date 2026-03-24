Курс доллара на межбанке опустился ниже 81 рубля
Курс доллара на российском межбанковском рынке снизился на 1,45% и достиг 80,735 руб. по состоянию на 10:50 мск. Курс американской валюты опустился ниже 81 руб. впервые с 16 марта 2026 г.
Еурс евро на межбанковском рынке сократился на 1,15% до 93,995 руб. Ниже 94 руб. он упал впервые с 17 марта этого года.
Официальный курс доллара, установленный Центральным банком России на 24 марта, составляет 81,88 руб., евро – 94,73 руб.
23 марта заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин заявил, что тренда на ослабление рубля нет, есть колебания. Он обратил внимание, что обменный курс рубля во всех основных валютных парах примерно с апреля прошлого года находится в неизменном диапазоне порядка 12% в состоянии масштаба колебания от нижней точки до верхней.