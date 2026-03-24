СД «Займера» утвердил докапитализацию «Евроальянса» на 300 млн рублей

Совет директоров микрокредитной компании (МКК) «Займер» одобрил сделку по внесению вклада в размере 300 млн руб. в имущество дочернего банка «Евроальянс». Это не увеличивает уставный капитал и не изменяет стоимость акций.

Компания передаст вклад на безвозвратной основе и предоставит его не позднее 30 апреля.

27 июня 2025 г. «Займер» купил 100% акций «Евроальянса». Сумма сделки составила 490 млн руб. Размер собственных средств банка на 1 июня составлял 449 млн руб. Таким образом, компания приобрела финансовую организацию более чем за один капитал.

13 февраля 2026 г. МКК приобрела у «Киви» по 50% цифрового сервиса «Таксиагрегатор» и платформы приема онлайн-платежей и управления финансами IntellectMoney. В «Займере» уточняли, что платформы будут способствовать развитию клиентской аудитории материнской компании и «Евроальянса». Клиентам банка и пользователям кошелька Qplus будут предлагаться займы на базе «Займера» и МКК «Дополучкино».

