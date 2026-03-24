Банк России установил курс доллара ниже 81 рубля на 25 марта
На 25 марта Банк России понизил курс доллара на 0,92 руб. до 80,96 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
В то же время курс евро опустился на 0,8 руб. до 93,92 руб., а юаня – на 0,14 руб. до 11,73 руб.
Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин 23 марта заявил, что тренда на ослабление рубля нет, есть колебания. Он указал, что обменный курс рубля во всех основных валютных парах примерно с апреля прошлого года находится в неизменном диапазоне порядка 12% в состоянии масштаба колебания от нижней точки до верхней.
24 марта курс доллара на российском межбанковском рынке снизился на 1,45% и достиг 80,735 руб. по состоянию на 10:50 мск. Курс американской валюты опустился ниже 81 руб. впервые с 16 марта 2026 г.