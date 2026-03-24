Банк России установил курс доллара ниже 81 рубля на 25 марта

Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин 23 марта заявил, что тренда на ослабление рубля нет, есть колебания. Он указал, что обменный курс рубля во всех основных валютных парах примерно с апреля прошлого года находится в неизменном диапазоне порядка 12% в состоянии масштаба колебания от нижней точки до верхней.