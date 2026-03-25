ЦБ: банки ужесточат оценку платежеспособности заемщиков с 1 апреля

Ведомости

Банки ужесточат оценку платежеспособности заемщиков с 1 апреля и начнут отказываться от упрощенных моделей подтверждения дохода. Об этом объявили в Банке России.

Выписки по счетам можно бужет использовать только для подтверждения официальных доходов: зарплаты, пенсий, соцвыплат, аренды. Любые другие поступления необходимо подтверждать документами.

Банки также не смогут оценивать доход клиента по косвенным признакам, включая его траты. С 1 апреля ЦБ не будет принимать на проверку такие модели. Модели, которые были одобрены до этой даты, банки смогут применять в течение одного года с момента их одобрения, уточнили в регуляторе.

Кроме того, индивидуальные предприниматели (ИП) не смогут подтверждать доход сами себе. С 1 апреля подтвердить собственный доход можно будет только с помощью налоговых деклараций и книги учета доходов и расходов.

Использование упрощенного подхода, при котором заемщик заявляет доход в анкете банка без подтверждающих документов, начнут ограничивать. С 1 июля 2026 г. банк должен будет применит к доходу дополнительный дисконт в 10%, а с 1 июля 2027 г. упрощенных подход полностью отменят.

23 марта Минфин подготовил законопроект о расширении контроля за переводами между физлицами. Заявляется, что инициатива направлена на устранение пробелов в налоговом контроле. Сейчас значительная часть доходов физлиц, поступающих безналичным путем от других граждан, фактически остается вне поля зрения налоговых органов, заявляли в Минфине.

