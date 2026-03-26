В России 1 апреля изменятся правила перевода денежных средств
С 1 апреля 2026 г. в России изменятся правила переводов денежных средств, они носят технический характер. Об этом сообщила «РИА Новости» магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
«С 1 апреля 2026 г. вступают в силу поправки к правилам осуществления перевода денежных средств», – отметила она.
По словам Валишвили, изменения позволят усовершенствовать национальную платежную систему и обеспечить ее соответствие международному стандарту. Она подчеркнула, что поправки носят технический характер. Как объяснила эксперт, теперь в реквизитах «плательщика» необходимо отмечать полное или сокращенное наименование юридических лиц и банков. Физические лица должны полностью прописывать фамилию, имя и отчество. Индивидуальные предприниматели (ИП) также должны указывать имя и правовой статус.
В конце февраля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор готов идти на уступки и повысить лимит по количеству карт в одном банке с пяти – как сейчас в законопроекте – до 10, но общее число во всех банках ограничить 20. В Госдуме также поддержали идею увеличить лимит по числу карт в одном банке до 10 шт. Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил это тем, что многие граждане со своими семьями обслуживаются в одном банке «и может получиться, что мы специально их как бы выгоняем в другой банк».