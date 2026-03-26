ФНС усилит контроль за безналичными платежами в розничной торговле

Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) запустит проект по усилению контроля за безналичными платежами в розничной торговле с 2027 г. Об этом сообщил руководитель ведомства Даниил Егоров на съезде РСПП.

По его словам, система будет стыковать данные контрольно-кассовой техники и информацию по транзакциям в рознице.

«Так как не все компании, к нашему сожалению, четко декларируют все, что у них прошло при расчетах карточками или в любой другой форме безналичного платежа, то примерно 83-84% оборота розницы у нас будет покрыто 100% валидированием, что это учтено в налоговой базе», – пояснил Егоров.

Он добавил, что сейчас более 80% оборота платежей в рознице осуществляется в безналичной форме. С точки зрения прозрачности и налогового администрирования это крайне устраивает службу.

23 марта «Ведомости» писали, что Министерство финансов России подготовило законопроект о расширении контроля за переводами между физлицами. Документ внесен в правительство. Инициатива направлена на устранение пробелов в налоговом контроле.

Сейчас запросить данные у банков ФНС может лишь при наличии предусмотренных Налоговым кодексом оснований. Переводы между физлицами зачастую не облагаются налогом, так как формально могут рассматриваться как безвозмездные поступления. В пояснительной записке говорится, что под такие «подарки» нередко маскируются платежи по фактическим сделкам. Это создает «серую зону», где доходы не декларируются и не облагаются НДФЛ.

Новости СМИ2
