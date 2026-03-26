Банк России повысил курсы доллара и евро на 27 марта
Центральный банк России установил официальный курс доллара на 27 марта на уровне 82,13 руб. Это на 1,41 руб. выше предыдущего значения.
Евро подорожал на 1,19 руб. и достиг 95 руб. Курс юаня увеличился на 0,21 руб. до 11,90 руб.
Официальный курс доллара на 26 марта составляет 80,72 руб., евро – 93,81 руб., юаня – 11,69 руб.
26 марта президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин напомнил, что на период работы над корректировкой бюджетного правила власти приостановили продажу валюты. Курс начал ослабевать. Экспортеры ждут, когда он достигнет 90-95 руб. за доллар. Шохин отметил, что не уверен, что это будет скоро. По его словам, укрепление рубля к доллару, в том числе на фоне эскалации на Ближнем Востоке, поможет экспортерам, которые последнее время были в сложной ситуации, но может негативно сказаться на расходах промышленных импортеров.