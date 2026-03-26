Банк России повысил курсы доллара и евро на 27 марта

26 марта президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин напомнил, что на период работы над корректировкой бюджетного правила власти приостановили продажу валюты. Курс начал ослабевать. Экспортеры ждут, когда он достигнет 90-95 руб. за доллар. Шохин отметил, что не уверен, что это будет скоро. По его словам, укрепление рубля к доллару, в том числе на фоне эскалации на Ближнем Востоке, поможет экспортерам, которые последнее время были в сложной ситуации, но может негативно сказаться на расходах промышленных импортеров.