Главная / Финансы /

Банк России повысил курсы доллара и евро на 27 марта

Ведомости

Центральный банк России установил официальный курс доллара на 27 марта на уровне 82,13 руб. Это на 1,41 руб. выше предыдущего значения.

Евро подорожал на 1,19 руб. и достиг 95 руб. Курс юаня увеличился на 0,21 руб. до 11,90 руб.

Официальный курс доллара на 26 марта составляет 80,72 руб., евро – 93,81 руб., юаня – 11,69 руб.

26 марта президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин напомнил, что на период работы над корректировкой бюджетного правила власти приостановили продажу валюты. Курс начал ослабевать. Экспортеры ждут, когда он достигнет 90-95 руб. за доллар. Шохин отметил, что не уверен, что это будет скоро. По его словам, укрепление рубля к доллару, в том числе на фоне эскалации на Ближнем Востоке, поможет экспортерам, которые последнее время были в сложной ситуации, но может негативно сказаться на расходах промышленных импортеров.

