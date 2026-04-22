Средняя ставка по полугодовым вкладам в топ-20 банках снизилась до 13,14%
Средняя ставка по полугодовым вкладам в 20 крупнейших банках по объему депозитов физических лиц после последнего заседания Центрального банка по ключевой ставке, прошедшего 20 марта, сократилась на 0,53 п. п. и составила 13,14% годовых. Об этом сообщили «Ведомостям» «Финуслуги».
После снижения ключевой ставки тарифы по вкладам изменили все финансовые организации из топ-20, при этом 17 из них опустили ставки, остальные изменили их разнонаправленно. За этот период увеличились средние ставки по вкладу на три года (+0,21 п. п.) и по вкладам на 1,5 года (+0,03 п. п.). Депозиты другой срочности сократились.
С начала апреля ставки по вкладам снизилиcь в пяти банках, еще в двух отмечена разнонаправленная динамика. В результате средние ставки по вкладам на сроках от трех месяцев до трех лет в 20 крупнейших финансовых организациях за месяц уменьшились на 0,02-0,10 п. п.
На 22 апреля средняя ставка по вкладу на три месяца в топ-20 банках составила 13,68% (-0,35 п. п. к 20 марта), на полгода – 13,14% (-0,53 п. п.), на год – 12,28% (-0,29 п. п.). Средняя ставка по вкладу на 1,5 года выросла на 0,03 п. п. и достигла 11,40%, по двухлетнему – снизилась на 0,03 п. п. до 11,21%, по трехлетнему – увеличилась на 0,21 п. п. до 11,01%.
Следующее заседание совета директоров Центробанка по ставке пройдет 24 апреля. На заседании регулятор опустит ключевую ставку на 0,5 п. п. до 14,5%, считают 16 из 19 участников консенсус-прогноза «Ведомостей». Еще один эксперт назвал вероятным как сохранение текущего уровня ставки, так и ее снижение на 0,5 п. п., второй не исключил возможность шага размером как 0,25 п. п., так и 0,5 п. п., а третий думает, что ставка сократится до 14%.