Сбербанк запустил оплату по QR-коду в Таиланде

Ведомости

Сбербанк запустил оплату покупок по единому национальному QR-коду в Таиланде «Thai QR» в приложении банка.

В финансовой организации уточнили, что сумма конвертируется в рубли автоматически. Для оплаты покупки необходимо отсканировать «Thai QR» в приложении банка. При оплате на экране отобразится сумма в тайских батах и рублях.

QR-платежи принимаются более чем в 6 млн торговых точек в Таиланде.

Таиланд стал 11-й страной, в которой пользователи Сбербанка могут пользоваться оплатой по QR. За январь – март 2026 г. число оплат клиентами банка по зарубежным QR увеличилось в 5 раз относительно всего прошлого года. Ежемесячно более 100 000 человек совершают покупки таким образом.

22 апреля ВТБ объявил, что клиенты банка могут оплачивать покупки в Египте с помощью QR-кода. При платежах в рублях деньги конвертируются в египетский фунт. За одну операцию можно перевести 25 000 руб., на сутки действует лимит в 350 000 руб. Сервис работает во Вьетнаме, Киргизии и Таджикистане.

Руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин заявил о планах финансовой организации в 2026 г. расширить действие услуги на 10 стран.

