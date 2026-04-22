Сбербанк запустил оплату по QR-коду в Таиланде

Таиланд стал 11-й страной, в которой пользователи Сбербанка могут пользоваться оплатой по QR. За январь – март 2026 г. число оплат клиентами банка по зарубежным QR увеличилось в 5 раз относительно всего прошлого года. Ежемесячно более 100 000 человек совершают покупки таким образом.