Сбербанк запустил оплату по QR-коду в Таиланде
В финансовой организации уточнили, что сумма конвертируется в рубли автоматически. Для оплаты покупки необходимо отсканировать «Thai QR» в приложении банка. При оплате на экране отобразится сумма в тайских батах и рублях.
QR-платежи принимаются более чем в 6 млн торговых точек в Таиланде.
Таиланд стал 11-й страной, в которой пользователи Сбербанка могут пользоваться оплатой по QR. За январь – март 2026 г. число оплат клиентами банка по зарубежным QR увеличилось в 5 раз относительно всего прошлого года. Ежемесячно более 100 000 человек совершают покупки таким образом.
Руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин заявил о планах финансовой организации в 2026 г. расширить действие услуги на 10 стран.