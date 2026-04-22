Банк России повысил курс доллара до 75 рублей
Банк России повысил курс доллара на 23 апреля на 0,41 руб. и установил его на уровне 75,00 руб.
Евро подорожал на 0,21 руб. до уровня в 87,97 руб. Курс юаня вырос на 0,05 руб. до 10,99 руб.
На 22 апреля официальный курс доллара составляет 74,59 руб., евро – 87,77 руб., юаня – 10,95 руб.
20 марта председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что ослабление рубля находится в рамках ожиданий бизнеса и нет смысла рассматривать дополнительный проинфляционный эффект. Заместитель главы регулятора Алексей Заботкин также указал, что тренда на ослабление российской валюты нет, но происходят колебания.