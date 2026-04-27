НРА повысило кредитный рейтинг СПБ-банка до «A-|ru|»

Национальное рейтинговое агентство (НРА) повысило расчетному депозитарию СПБ биржи «СПБ банк» кредитный рейтинг до уровня A-|ru| и установило по нему «стабильный» прогноз.

Агентство связало повышение рейтинга с успешным прохождением фазы активной адаптации к макроэкономическим условиям, вызванным ограничениями против депозитария и площадки. За счет существенного увеличения объема торгов российскими ценными бумагами на бирже банк смог повысить доходы по брокерской деятельности, а благодаря изменения структуры размещения в пользу рублевых активов ему удалось нарастить процентные доходы, что позитивное повлияло на финансовые метрики.

Стабильный прогноз предполагает с высокой долей вероятности сохранение нынешнего уровня рейтинга в течение 12 месяцев.

22 января СПБ биржа сообщила, что объем торгов в режиме основных торгов ценными бумагами на площадке по итогам 2025 г. вырос более чем в 30 раз относительно предыдущего года и составил 1,47 трлн руб. Среднедневной объем торгов увеличился в 22 раза в годовом выражении и достиг 4,21 млрд руб. На конец прошлого года инвесторам были доступны 243 российские ценные бумаги.

