НРА повысило кредитный рейтинг СПБ-банка до «A-|ru|»

22 января СПБ биржа сообщила, что объем торгов в режиме основных торгов ценными бумагами на площадке по итогам 2025 г. вырос более чем в 30 раз относительно предыдущего года и составил 1,47 трлн руб. Среднедневной объем торгов увеличился в 22 раза в годовом выражении и достиг 4,21 млрд руб. На конец прошлого года инвесторам были доступны 243 российские ценные бумаги.