ЦБ опустил официальный курс доллара ниже 75 рублей
Центробанк России понизил официальный курс доллара на 28 апреля 2026 г. на 0,72 руб. и установил его на уровне 74,81 руб.
Евро подешевел на 0,40 руб. до 87,88 руб. Курс юаня сократился на 0,08 руб. и достиг 10,95 руб.
15 апреля стратег «Сберинвестиций» на фондовом рынке Дмитрий Макаров заявил «Ведомостям», что брокер ожидает курса 70 руб./$ в конце апреля – начале мая. Ключевыми факторами такой динамики он перечислил снижение после всплеска ставок на юаневом рынке (краткосрочные сейчас – почти на нуле), поступление в Россию экспортной выручки по высоким мартовским ценам и временное отсутствие Минфина на валютном рынке.