Путин не принимал решений насчет продажи UniCredit части российских активов
Президент России Владимир Путин не выносил никаких решений о продаже итальянским банком UniCredit части российской дочерней компании (АО «Банк»). Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков на брифинге.
«Как вы знаете, в ходе принятия решений по такого рода вопросам принимается во внимание целый ряд аспектов. Тут и взаимность играет определенную роль, и текущая экономическая ситуация. Поэтому это достаточно сложный процесс», – подчеркнул он.
7 мая UniCredit подписал необязывающее предварительное соглашение о продаже части АО «Банк». Покупателем выступит частный инвестор из ОАЭ. Сделка предусматривает разделение российского бизнеса на две структуры. После завершения процесса новый банк останется в собственности UniCredit, а оставшаяся часть бизнеса перейдет инвестору.
По данным кредитной организации, совокупное влияние сделки на прибыль и убытки может составить от 3 млрд до 3,3 млрд евро. В эту сумму входят валютные резервы объемом от 1,6 млрд до 1,8 млрд евро, отражаемые в отчетности как неденежная статья. Завершение сделки планируется в первой половине 2027 г. после подписания документов и получения разрешений регулирующих органов.