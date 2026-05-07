Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RAGR107,7+1,24%CNY Бирж.10,966+0,18%IMOEX2 624,92-0,29%RTSI1 099,24-0,29%RGBI119,42-0,02%RGBITR780,59+0,02%
Главная / Финансы /

Путин не принимал решений насчет продажи UniCredit части российских активов

Ведомости

Президент России Владимир Путин не выносил никаких решений о продаже итальянским банком UniCredit части российской дочерней компании (АО «Банк»). Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков на брифинге.

«Как вы знаете, в ходе принятия решений по такого рода вопросам принимается во внимание целый ряд аспектов. Тут и взаимность играет определенную роль, и текущая экономическая ситуация. Поэтому это достаточно сложный процесс», – подчеркнул он.

7 мая UniCredit подписал необязывающее предварительное соглашение о продаже части АО «Банк». Покупателем выступит частный инвестор из ОАЭ. Сделка предусматривает разделение российского бизнеса на две структуры. После завершения процесса новый банк останется в собственности UniCredit, а оставшаяся часть бизнеса перейдет инвестору.

По данным кредитной организации, совокупное влияние сделки на прибыль и убытки может составить от 3 млрд до 3,3 млрд евро. В эту сумму входят валютные резервы объемом от 1,6 млрд до 1,8 млрд евро, отражаемые в отчетности как неденежная статья. Завершение сделки планируется в первой половине 2027 г. после подписания документов и получения разрешений регулирующих органов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте