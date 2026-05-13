ЦБ понизил официальный курс доллара до 73,34 рубля
Банк России установил официальный курс доллара на 14 мая на уровне 73,34 руб. Это на 45 коп. ниже предыдущего значения, следует из данных регулятора.
Официальный курс евро снижен на 1,48 руб. – до 85,90 руб. Курс юаня понижен на 5 коп. и составил 10,79 руб.
12 мая Минэкономразвития существенно пересмотрело прогноз по курсу рубля на ближайшие годы. Согласно обновленным сценарным условиям, российская валюта в 2026 г. окажется заметно крепче, чем ожидалось ранее.
Средний курс доллара в 2026 г. прогнозируется на уровне 81,5 руб./$ против 92,2 руб./$, заложенных в сентябрьском прогнозе. Эти параметры учитываются Минфином при формировании бюджета.
Прогноз также изменен на последующие годы. Если раньше министерство ожидало курс на уровне 95,8 руб./$ в 2027 г. и 100,1 руб./$ в 2028 г., то теперь оценки снижены до 87,4 руб./$ и 92 руб./$ соответственно.