Минэк существенно пересмотрел прогноз по курсу рубля на текущий год

Курс рубля к доллару в текущем году окажется значительно крепче, чем ранее ожидалось властями, следует из сценарных условий прогноза, опубликованных на официальном сайте Минэкономразвития. В 2026 г. его среднее значение окажется более чем на 10 руб. меньше – 81,5 руб./$ против 92,2 руб./$, ожидавшихся в сентябре (эти значения в том числе учитываются Минфином при планировании бюджета). Рубль окажется крепче, чем планировалось ранее, не только в текущем году, но и на всем прогнозном горизонте. Так, если в сентябрьском прогнозе на 2027 г. закладывался курс 95,8 руб./$, а в 2028 – 100,1 руб./$, то в его обновленном варианте значения снижены до 87,4 руб./$ и 92 руб./$ соответственно. В 2029 г. он ослабеет до 96 руб./$.