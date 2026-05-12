Минэк существенно пересмотрел прогноз по курсу рубля на текущий год

Минэк существенно пересмотрел прогноз по курсу рубля на текущий годСогласно обновленным сценарным условиям, он значительно крепче, чем ожидалось
Курс рубля к доллару в текущем году окажется значительно крепче, чем ранее ожидалось властями, следует из сценарных условий прогноза, опубликованных на официальном сайте Минэкономразвития. В 2026 г. его среднее значение окажется более чем на 10 руб. меньше – 81,5 руб./$ против 92,2 руб./$, ожидавшихся в сентябре (эти значения в том числе учитываются Минфином при планировании бюджета). Рубль окажется крепче, чем планировалось ранее, не только в текущем году, но и на всем прогнозном горизонте. Так, если в сентябрьском прогнозе на 2027 г. закладывался курс 95,8 руб./$, а в 2028 – 100,1 руб./$, то в его обновленном варианте значения снижены до 87,4 руб./$ и 92 руб./$ соответственно. В 2029 г. он ослабеет до 96 руб./$.
Фактически рубль оказался куда крепче того, который Минэк закладывал в сентябрьский прогноз, пояснил журналистам представитель министерства. С одной стороны, это следствие более сильного торгового баланса в 2026 г. из-за роста нефтяных цен, а с другой – если денежно-кредитная политика оказывается жестче ожиданий, то это влияет на курс, пояснил он. Еще в июле ЦБ ожидал, что средняя ключевая ставка на 2026 г. будет находиться в диапазоне 12–13%. При этом в апреле прогноз был изменен до 14–14,5%. Корректировка на 1,5–2% п. п. – достаточно серьезная, констатировал представитель Минэка.
Динамика курса с начала года была неравномерной, следует из официальных данных ЦБ. На начало года он составлял 78,8 руб./$ и вплоть до середины марта не демонстрировал значительной волатильности, находясь в диапазоне 75,7–79 руб./$. Однако затем стал существенно слабеть, к 20 марта достигнув отметки 84,8 руб./$. Позже курс вернулся к диапазонам начала года. На 12 мая ЦБ установил его на уровне 74,2 руб./$.
Ослабление рубля в марте связано с двумя основными факторами, отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке 20 апреля. Первый – очень низкая цена на нефть в январе – феврале. «На наш взгляд, лаг трансляции изменения цены на нефть в объемы поступления валютной выручки – где-то два месяца, мы как раз сейчас видим последствия достаточно низкой цены на нефть в январе», – говорила она. Второй фактор связан с временной приостановкой действия бюджетного правила: в обычной ситуации, если цена нефти падает ниже базовой, то происходит продажа валюты из ФНБ, которая частично компенсирует эти эффекты, однако этого не произошло, отмечала Набиуллина.
Минфин в марте приостановил исполнение операций по бюджетному правилу до 1 июля 2026 г. «в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве». Затем, 17 апреля, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что ведомство может вернуться к операциям раньше, поскольку власти «должны быть более гибкими в связи с меняющейся ситуацией».
При прочих равных, ослабление валютного курса – это проинфляционный фактор, укрепление – дезинфляционный, подчеркивала Набиуллина. При этом важно учитывать диапазон его колебания и значение, которое закладывает бизнес в свои бизнес-решения, поясняла она.