Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,617-0,88%USBN0,131+3,9%UTAR10,75+0,37%IMOEX2 668,6+1,32%RTSI1 161,95+2,41%RGBI119,32-0,08%RGBITR782,52+0,02%
Главная / Финансы /

ЦБ понизил курс доллара на 19 мая до 72,35 рублей

Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на 19 мая на уровне 72,35 руб. Регулятор снизил стоимость валюты на 0,78 руб.

Евро стало дешевле на 1,11 руб. ЦБ установил курс на уровне 84,07 руб. Юань подешевел на 0,10 руб. до 10,63 руб.

Официальный курс доллара на 16 мая составлял 73,13 руб., евро – 85,18 руб., юаня – 10,73 руб.

18 мая внебиржевой курс доллара опустился до 72,01 руб. впервые с февраля 2023 г. 

15 апреля начальник управления макроэкономического анализа и долговых рынков «Эйлера» Петр Гришин рассказал «Ведомостям», что курс доллара идет к отметке 70 руб. По его словам, такой курс – это не проблема, а естественный ход событий в ситуации, когда страна (и государство, и бизнес, и население) из-за санкционных ограничений лишена возможности накапливать внешние активы. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её