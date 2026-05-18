ЦБ понизил курс доллара на 19 мая до 72,35 рублей
Банк России установил официальный курс доллара на 19 мая на уровне 72,35 руб. Регулятор снизил стоимость валюты на 0,78 руб.
Евро стало дешевле на 1,11 руб. ЦБ установил курс на уровне 84,07 руб. Юань подешевел на 0,10 руб. до 10,63 руб.
Официальный курс доллара на 16 мая составлял 73,13 руб., евро – 85,18 руб., юаня – 10,73 руб.
18 мая внебиржевой курс доллара опустился до 72,01 руб. впервые с февраля 2023 г.
15 апреля начальник управления макроэкономического анализа и долговых рынков «Эйлера» Петр Гришин рассказал «Ведомостям», что курс доллара идет к отметке 70 руб. По его словам, такой курс – это не проблема, а естественный ход событий в ситуации, когда страна (и государство, и бизнес, и население) из-за санкционных ограничений лишена возможности накапливать внешние активы.