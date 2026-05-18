Внебиржевой курс доллара опустился до 72 рублей

Внебиржевой курс доллара опустился до 72,01 руб. впервые с февраля 2023 г. К 15:40 мск на рынке Forex он достиг уровня 72,46 руб. после небольшой коррекции.
Курс евро достиг уровня марта 2023 г. По данным на 15:50 мск он держится на отметке 84,45 руб.
ЦБ РФ устанавливал официальный курс доллара на 16 мая на уровне 73,13 руб.
В апреле начальник управления макроэкономического анализа и долговых рынков «Эйлера» Петр Гришин выразил мнение, что курс доллара движется к отметке 70 руб./$. Он назвал такой курс естественным ходом событий, так как Россия из-за санкций лишена возможности накапливать внешние активы.