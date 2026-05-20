SLEN3,485+1,31%CNY Бирж.10,463+1,09%IMOEX2 636,31-1,02%RTSI1 170,52-0,54%RGBI119,17-0,03%RGBITR782,030%
Главная / Финансы /

ЦБ опустил официальный курс доллара ниже 71 рубля

Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на 21 мая на уровне 70,95 руб., понизив его на 0,34 руб. Ниже 71 руб. доллар не опускался с 7 февраля 2023 г.

Курс евро стал ниже на 0,80 руб. и достиг отметки в 81,98 руб. Юань подешевел на 0,04 руб. – до 10,42 руб.

Официальный курс доллара на 20 мая составляет 71,29 руб., евро – 82,79 руб., юаня – 10,45 руб.

Агентство Bloomberg писало, что российский рубль с начала апреля укрепился к доллару примерно на 12% и занял первое место в мире по динамике роста. Этому способствовал резкий рост валютных поступлений от продажи нефти после начала войны на Ближнем Востоке.

