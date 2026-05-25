IMOEX2 623,16-0,1%RTSI1 160,46-0,1%RGBI119,26-0,06%
ЦБ: объем средств граждан на вкладах и счетах в I квартале вырос на 14%

В I квартале объем средств россиян на банковских вкладах, депозитах или иных счетах вырос на 14% год к году. Об этом говорится в новом аналитическом обзоре Центробанка «Развитие национальной платежной системы».

Люди чаще направляли деньги на накопления, откладывая необязательны траты. В I квартале доля переводов Mе2Mе, то есть самому себе, составила более 40% по количеству и около 70% от всех C2C-переводов.

Согласно данным индекса вкладов «Финуслуги», после апрельского решения Банка России по ключевой ставке 15 из 20 крупнейших банков по объему депозитов физлиц снизили ставки по вкладам. По состоянию на 20 мая средняя ставка по трехмесячным вкладам в крупнейших банках составляет 13,35%, снизившись на 0,33 п. п. по сравнению с 24 апреля. Доходность полугодовых вкладов составила 12,97% (–0,18 п. п.), годовых – 12,33% (+0,05 п. п.).

4 мая «Ведомости» со ссылкой на исследование Т-банка и Центрального университета писали, что у 30-летних россиян в прошлом году на вкладах в среднем лежало 500 000 руб. Это в 1,4 раза больше, чем у 25-летних. Общий медианный доход 30-летних в прошлом году на 21% превысил заработок 25-летних и на 82% – 20-летних.

