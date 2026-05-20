Ставки по вкладам вслед за ключевой снизили 15 из 20 крупнейших банков РФ
После апрельского решения Банка России по ключевой ставке 15 из 20 крупнейших банков по объему депозитов физлиц снизили ставки по вкладам. Об этом свидетельствуют данные индекса вкладов «Финуслуги».
За период с 24 апреля по 20 мая только один банк повысил ставки, еще в трех кредитных организациях изменения оказались разнонаправленными. В среднем доходность вкладов сроком от трех месяцев до трех лет снижалась. Исключением стали годовые депозиты – их средняя ставка выросла на 0,05 процентного пункта. По остальным срокам снижение составило от 0,18 до 0,33 п. п.
При этом на текущей неделе динамика изменилась. Средние ставки по вкладам сроком до года включительно выросли на 0,07–0,16 п. п. Однако в «Финуслугах» отметили, что рост связан исключительно с изменением состава банков, входящих в топ-20 для расчета индекса.
По состоянию на 20 мая средняя ставка по трехмесячным вкладам в крупнейших банках составляет 13,35%, снизившись на 0,33 п. п. по сравнению с 24 апреля. Доходность полугодовых вкладов составила 12,97% (–0,18 п. п.), годовых – 12,33% (+0,05 п. п.).
Средняя ставка по депозитам на полтора года достигла 11,18% (–0,23 п. п.), по двухлетним вкладам – 11% (–0,21 п. п.), по трехлетним – 10,76% (–0,25 п. п.).
Индекс «Финуслуг» рассчитывается на основе предложений топ-20 банков по объему розничного депозитного портфеля. В расчет включаются вклады на 100 000 руб. сроком от трех месяцев до трех лет без специальных условий, акций и комбинированных продуктов.
24 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 50 б. п. – до 14,5%. Это стало восьмым подряд снижением ставки. Такое решение совпало с прогнозами большинства аналитиков, опрошенных «Ведомостями».