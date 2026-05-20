Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,462+1,07%MGTS1 646-2,72%CHKZ16 950-0,29%IMOEX2 641,74-0,82%RTSI1 167,31-0,82%RGBI119,12-0,07%RGBITR781,73-0,03%
Главная / Финансы /

Ставки по вкладам вслед за ключевой снизили 15 из 20 крупнейших банков РФ

Ведомости

После апрельского решения Банка России по ключевой ставке 15 из 20 крупнейших банков по объему депозитов физлиц снизили ставки по вкладам. Об этом свидетельствуют данные индекса вкладов «Финуслуги».

За период с 24 апреля по 20 мая только один банк повысил ставки, еще в трех кредитных организациях изменения оказались разнонаправленными. В среднем доходность вкладов сроком от трех месяцев до трех лет снижалась. Исключением стали годовые депозиты – их средняя ставка выросла на 0,05 процентного пункта. По остальным срокам снижение составило от 0,18 до 0,33 п. п.

При этом на текущей неделе динамика изменилась. Средние ставки по вкладам сроком до года включительно выросли на 0,07–0,16 п. п. Однако в «Финуслугах» отметили, что рост связан исключительно с изменением состава банков, входящих в топ-20 для расчета индекса.

Ставки по накопительным счетам в топ-банках опустились до 14,23%

Финансы / Банки

По состоянию на 20 мая средняя ставка по трехмесячным вкладам в крупнейших банках составляет 13,35%, снизившись на 0,33 п. п. по сравнению с 24 апреля. Доходность полугодовых вкладов составила 12,97% (–0,18 п. п.), годовых – 12,33% (+0,05 п. п.).

Средняя ставка по депозитам на полтора года достигла 11,18% (–0,23 п. п.), по двухлетним вкладам – 11% (–0,21 п. п.), по трехлетним – 10,76% (–0,25 п. п.).

Индекс «Финуслуг» рассчитывается на основе предложений топ-20 банков по объему розничного депозитного портфеля. В расчет включаются вклады на 100 000 руб. сроком от трех месяцев до трех лет без специальных условий, акций и комбинированных продуктов.

24 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 50 б. п. – до 14,5%. Это стало восьмым подряд снижением ставки. Такое решение совпало с прогнозами большинства аналитиков, опрошенных «Ведомостями».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте