Газпромбанк продал долю в сети медцентров «Эксперт»

Газпромбанк продал миноритарную долю в группе медицинских компаний «Эксперт» мажоритарным акционерам, сообщается в заявлении кредитной организации.

После выхода банка из капитала мажоритарные акционеры намерены развивать цифровую экосистему в сфере лучевой диагностики и выходить на рынки Азии и Ближнего Востока.

Партнерство Газпромбанка и ГК «Эксперт» началось в 2020 г., когда кредитная организация приобрела миноритарную долю в сети и предоставила комплексное акционерное и долговое финансирование. В мае 2025 г. «Мать и дитя» купила у «Эксперта» три госпиталя и 18 клиник в 13 городах за 8,5 млрд руб., что позволило выйти на рынки четырех новых регионов. По итогам 2025 г. общая выручка «Мать и дитя» увеличилась на 31,2% до 43,5 млрд руб., в том числе за счет присоединения сети «Эксперт».

За время сотрудничества с Газпромбанком выручка ГК «Эксперт» выросла в три раза, группа открыла три госпиталя, пять многопрофильных клиник и 12 диагностических центров.

