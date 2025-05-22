«Мать и дитя» приобретает сеть клиник ГК «Эксперт» за 8,5 млрд рублей

31 марта MD Medical объявила аудированные консолидированные финансовые результаты за 2024 г. по МСФО. В прошлом году выручка группы увеличилась на 19,9% по сравнению с 2023 г. и составила 33,1 млрд руб. Денежные средства на балансе группы на конец 2024 г. составили 6,1 млрд руб. Общий объем капитальных затрат за прошедший год составил 2,3 млрд руб. Число амбулаторных посещений выросло на 15% год к году до 2,4 млн.