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«Мать и дитя» приобретает сеть клиник ГК «Эксперт» за 8,5 млрд рублей

Ведомости

Группа компаний MD Medical (управляет сетью клиник «Мать и дитя») покупает 100% в капитале ООО «МЦ Эксперт», владеющего сетью клиник, входящих в федеральную сеть медцентров ГК «Эксперт». Об этом сообщили «Ведомостям» в компании.

Сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Ее сумма составит 8,5 млрд руб.

В сделку входят три госпиталя и 18 клиник в 13 городах. В частности, 10 клинико-диагностических центров в Борисоглебске, Воронеже, Калининграде, Курске, Ростове-на-Дону, Смоленске, Твери, Туле и Хабаровске. В сделку также войдут восемь клиник формата диагностических центров в Калининграде, Новосибирске, Перми, Шахтах, Курске и Твери и три госпиталя в Иркутске, Новосибирске и Перми.

Общая выручка данных клиник за 2024 г. составила 6,4 млрд руб. по сравнению с 5,4 млрд руб. за 2023 г. В MD Medical указали, что приобретение мощностей «Эксперта» позволит ГК «Мать и дитя» выйти на медицинский рынок четырех новых российских регионов.

31 марта MD Medical объявила аудированные консолидированные финансовые результаты за 2024 г. по МСФО. В прошлом году выручка группы увеличилась на 19,9% по сравнению с 2023 г. и составила 33,1 млрд руб. Денежные средства на балансе группы на конец 2024 г. составили 6,1 млрд руб. Общий объем капитальных затрат за прошедший год составил 2,3 млрд руб. Число амбулаторных посещений выросло на 15% год к году до 2,4 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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