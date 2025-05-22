«Мать и дитя» приобретает сеть клиник ГК «Эксперт» за 8,5 млрд рублей
Группа компаний MD Medical (управляет сетью клиник «Мать и дитя») покупает 100% в капитале ООО «МЦ Эксперт», владеющего сетью клиник, входящих в федеральную сеть медцентров ГК «Эксперт». Об этом сообщили «Ведомостям» в компании.
Сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Ее сумма составит 8,5 млрд руб.
В сделку входят три госпиталя и 18 клиник в 13 городах. В частности, 10 клинико-диагностических центров в Борисоглебске, Воронеже, Калининграде, Курске, Ростове-на-Дону, Смоленске, Твери, Туле и Хабаровске. В сделку также войдут восемь клиник формата диагностических центров в Калининграде, Новосибирске, Перми, Шахтах, Курске и Твери и три госпиталя в Иркутске, Новосибирске и Перми.
Общая выручка данных клиник за 2024 г. составила 6,4 млрд руб. по сравнению с 5,4 млрд руб. за 2023 г. В MD Medical указали, что приобретение мощностей «Эксперта» позволит ГК «Мать и дитя» выйти на медицинский рынок четырех новых российских регионов.
31 марта MD Medical объявила аудированные консолидированные финансовые результаты за 2024 г. по МСФО. В прошлом году выручка группы увеличилась на 19,9% по сравнению с 2023 г. и составила 33,1 млрд руб. Денежные средства на балансе группы на конец 2024 г. составили 6,1 млрд руб. Общий объем капитальных затрат за прошедший год составил 2,3 млрд руб. Число амбулаторных посещений выросло на 15% год к году до 2,4 млн.