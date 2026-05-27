ЦБ: прибыль банков в апреле снизилась на 22%
Чистая прибыль российского банковского сектора в апреле 2026 г. снизилась на 22,4% по сравнению с мартом. Об этом сообщили в Банке России.
Согласно материалу регулятора, чистая прибыль банков в апреле составила 348 млрд руб. – это на 100 млрд руб. меньше мартовского показателя.
В ЦБ пояснили, что на финансовый результат повлияло сокращение неосновных доходов, прежде всего из-за отрицательной валютной переоценки на фоне укрепления рубля примерно на 9%.
При этом совокупный финансовый результат сектора достиг 369 млрд руб. благодаря положительной переоценке долговых ценных бумаг, которая отражается напрямую в капитале банков.
19 мая Bloomberg писал, что с начала апреля российский рубль укрепился к доллару примерно на 12% и стал мировым лидером по темпам роста. Одним из факторов укрепления агентство называло увеличение валютных поступлений от нефтяного экспорта на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Центробанк сообщал, что в апреле чистые покупки валюты физлицами выросли до 108 млрд руб. с 65,2 млрд руб. в марте.
Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 мая. По данным регулятора, курс доллара снижен на 0,77 руб. до 70,90 руб. Курс евро опустился на 0,58 руб. и составил 82,72 руб. Официальный курс юаня уменьшился на 9 коп. до 10,46 руб.