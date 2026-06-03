Суд выдал ЦБ исполнительный лист по делу о взыскании убытков с Euroclear
Арбитражный суд Москвы выдал Банку России исполнительный лист для исполнения решения о взыскании убытков с бельгийского депозитария Euroclear Bank. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.
Речь идет о судебном решении, предусматривающем взыскание с Euroclear 200 млрд евро. Согласно данным картотеки арбитражных дел, заявление Центробанка о выдаче исполнительного листа поступило в суд 27 мая.
26 мая Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ постановил немедленно взыскать с Euroclear Bank порядка 200 млрд евро (18,2 трлн руб.). В ЦБ поясняли, что сумма включает стоимость заблокированных активов и упущенную выгоду.
30 мая Euroclear оспорил это решение.