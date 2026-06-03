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Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков опустилась до 12,97%

Ведомости

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России в третьей декаде мая 2026 г. снизилась до 12,97%, следует из данных Банка России.

С начала года снижение ставок ускорялось: в январе показатель упал на 0,71 процентного пункта (п. п.), в феврале – на 0,51 п. п., в марте – на 0,50 п. п., в апреле – на 0,49 п. п. В мае снижение составило лишь 0,01 п. п.

Вслед за ключевой ставкой банки последовательно снижали доходность депозитов. На апрельском заседании совет директоров ЦБ опустил ключевую ставку на 50 б. п. до 14,5%, что стало восьмым подряд снижением.

Ставки по вкладам снизили 15 из 20 крупнейших банков по объему депозитов физлиц. По состоянию на 20 мая средняя ставка по трехмесячным вкладам составляла 13,35%, снизившись на 0,33 п. п. по сравнению с 24 апреля. Доходность полугодовых вкладов составила 12,97% (–0,18 п. п.), годовых – 12,33% (+0,05 п. п.).

По итогам I квартала 2026 г. средняя максимальная ставка в топ-10 банков в третьей декаде марта сократилась до 13,56% годовых, что было седьмым подряд снижением. Несмотря на снижение доходности, вклады оставались привлекательными для россиян, особенно на коротких сроках (до шести месяцев).

По прогнозам ВТБ, в 2026 г. объем привлеченных средств населения вырастет на 11% и превысит 73 трлн руб., хотя темпы роста замедлятся. В апреле рынок сбережений, по оценке банка, вырос на 1 трлн руб., достигнув 67,2 трлн руб. Основным драйвером остаются рублевые вклады и накопительные счета.

Глава ВТБ Андрей Костин назвал банковские депозиты «самым надежным вложением» и одной из наиболее привлекательных сфер для инвестиций.

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