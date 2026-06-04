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Силуанов объяснил цель создания объединенного пенсионного фонда

Ведомости

Пенсионные деньги «молчунов» – пенсионеров, которые не переводили пенсию в негосударственным пенсионным фондам (НПФ), – могут превратить в долгосрочные сбережения. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, пояснив повод создания объединенного фонда.

«Сегодня “молчуны”, они даже некоторые не знают, за что у них есть деньги, которые ранее были отчислены как пенсионные накопления, которые сегодня находятся в соцфонде и управляются выплатами. А мы хотим, чтобы эти деньги работали как долгосрочные сбережения», – сказал он.

Министр добавил, что этими деньгами можно будет воспользоваться, унаследовать их, снять в случае особых жизненных ситуаций.

Накануне глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов сообщил, что госкорпорация совместно с правительством прорабатывает создание законопроекта, который позволит сформировать объединенный пенсионный фонд под контролем госорганизаций. Корпорация управляет пенсионными накоплениями более 36 млн клиентов Соцфонда, включая средства «молчунов», которые не передали свои накопления НПФ.

ВЭБ.РФ выразил намерение создать собственный НПФ еще в 2024 г.

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