Силуанов объяснил цель создания объединенного пенсионного фонда

«Сегодня “молчуны”, они даже некоторые не знают, за что у них есть деньги, которые ранее были отчислены как пенсионные накопления, которые сегодня находятся в соцфонде и управляются выплатами. А мы хотим, чтобы эти деньги работали как долгосрочные сбережения», – сказал он.