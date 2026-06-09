Верховный суд поддержал отмену взыскания со Сбербанка по товарному знаку PayQR
Верховный суд России не стал пересматривать отмену взыскания со Сбербанка более 1,4 млрд руб. компенсации из-за товарного знака PayQR. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.
Судья Алексей Якимов не нашел оснований для пересмотра судебного акта по делу Судебной коллегией по экономическим спорам.
13 марта Суд по интеллектуальным правам удовлетворил кассационную жалобу АО «Сбербанк России» по спору о нарушении исключительных прав на использование обозначений для сервисов оплаты по QR-коду.
Изначально компания ООО «Фит» подала иск к Сбербанку в Арбитражный суд Москвы о нарушении своих прав на товарный знак сервиса «Плати QR» (PayQR) из‑за схожести с названием сервиса «Сбера» – SberPay QR. Истец требовал взыскать с банка 2,9 млрд руб. компенсации. В итоге со Сбербанка взыскали компенсацию за нарушение исключительных прав на знаки обслуживания в размере 1,445 млрд руб.