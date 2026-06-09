Верховный суд поддержал отмену взыскания со Сбербанка по товарному знаку PayQR

Изначально компания ООО «Фит» подала иск к Сбербанку в Арбитражный суд Москвы о нарушении своих прав на товарный знак сервиса «Плати QR» (PayQR) из‑за схожести с названием сервиса «Сбера» – SberPay QR. Истец требовал взыскать с банка 2,9 млрд руб. компенсации. В итоге со Сбербанка взыскали компенсацию за нарушение исключительных прав на знаки обслуживания в размере 1,445 млрд руб.