Binance готовится к уходу с европейского рынка из-за проблем с лицензией
Криптобиржа Binance Holdings уведомила клиентов в Евросоюзе о возможном прекращении обслуживания в регионе. Компания готовится к уходу с европейского рынка, так как до сих пор не получила лицензию от греческого финансового регулятора, сообщает Bloomberg.
«Дальнейшая информация о процессе будет сообщена до 30 июня», – говорится в сообщении биржи.
Решение может стать серьtзным ударом по позициям Binance в Европе, где компания активно развивалась последние годы. Греческий регулятор пока не дал окончательного ответа по заявке на лицензию, что ставит под вопрос присутствие биржи в регионе.
В мае Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего руководителя Binance в СНГ Владимира Смеркиса к пяти годам колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В середине июня «Ведомости» писали, что шейх ОАЭ Тахнун бен Заид Аль Нахайян инвестировал $2 млрд в биржу Binance через стейблкоин USD1, запущенный криптокомпанией Трампа World Liberty Financial.