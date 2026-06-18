Банк России понизил курс доллара до 73,36 рубля

16 июня регулятор сообщал, что реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров России в мае 2026 г. увеличился на 4,8% в сравнении с результатом апреля. С начала 2026 г. показатель вырос на 6,8%. По данным ЦБ, реальный курс рубля к доллару США в мае вырос на 4,9%, а с начала года – на 7,3%. По отношению к евро реальный курс российской валюты за месяц укрепился на 4,6%, а с начала года рост составил 7,6%.