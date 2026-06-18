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Главная / Финансы /

Банк России понизил курс доллара до 73,36 рубля

Ведомости

Центральный банк РФ понизил курс доллара на 19 июня до 73,36 руб. (-0,61 руб.), следует из материалов регулятора.

Евро вырос на 0,69 руб., до 85,03 руб. Курс юаня также был повышен на 0,07 руб и достиг 10,83 руб.

16 июня регулятор сообщал, что реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров России в мае 2026 г. увеличился на 4,8% в сравнении с результатом апреля. С начала 2026 г. показатель вырос на 6,8%. По данным ЦБ, реальный курс рубля к доллару США в мае вырос на 4,9%, а с начала года – на 7,3%. По отношению к евро реальный курс российской валюты за месяц укрепился на 4,6%, а с начала года рост составил 7,6%.

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