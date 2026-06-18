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Главная / Финансы /

Счетная палата: у СПбГУ не хватает средств для содержания исторических зданий

Ведомости

СПбГУ не смог исполнить предписания органов охраны культурного насления и прокуратуры по 71 объектам в 2025 г. Из них по 48 вуз не устраняет нарушения более шести лет. Об этом сообщила Счетная палата.

По данным аудиторов, в период с 2025 по 2027 г. СПбГУ заявил потребность в 82,6 млрд руб., чтобы устранить критические нарушения. В итоге на такую статью расходов, как сохранение исторических объектов, за год университет затратил 726,5 млн руб. Из этой суммы 661,7 млн были направлены из федерального бюджета. В течение года СПбГУ получил 16,7 млрд руб. федеральных средств.

По мнению Счетной палаты, работы по реставрации были недостаточно профинансированы. Аудиторы предупредили учебное заведение о рисках штрафов за просрочку исполнения решений судов.

В конце мая Счетная палата РФ выявила проблемы с планированием и исполнением бюджетных расходов в сфере культуры. В 2025 г. Минкультуры не использовало 2,9 млрд руб., зарезервированных на реализацию положений послания президента Федеральному собранию по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот. Средства в полном объеме перераспределили на другие цели, говорилось в заключении ведомства. Тогда Счетная палата отметила и невостребованность части средств, выделенных Минкультуры из резервных фондов правительства.

Счетная палата выявила рост дебиторской задолженности у РАНХиГС и СПбГУ

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