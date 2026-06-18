Счетная палата: у СПбГУ не хватает средств для содержания исторических зданий

По данным аудиторов, в период с 2025 по 2027 г. СПбГУ заявил потребность в 82,6 млрд руб., чтобы устранить критические нарушения. В итоге на такую статью расходов, как сохранение исторических объектов, за год университет затратил 726,5 млн руб. Из этой суммы 661,7 млн были направлены из федерального бюджета. В течение года СПбГУ получил 16,7 млрд руб. федеральных средств.