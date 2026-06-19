ВТБ продал девелопера «Галс-Девелопмент» за более чем 100 млрд рублей

После смены собственника «Галс-Девелопмент» продолжит сотрудничество с ВТБ в рамках ряда жилых и коммерческих проектов, уточнил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Портфель девелопера останется диверсифицированным и, как планируется, будет расти, отметил гендиректор «Галс-Девелопмента» Андрей Мухин. Одним из стратегических векторов развития на три года станет «максимальная» цифровизация и роботизация всех процессов и внутри компании, и на строительных площадках, добавил он.