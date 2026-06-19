ВТБ продал девелопера «Галс-Девелопмент» за более чем 100 млрд рублей
ВТБ закрыл сделку по продаже девелопера «Галс-Девелопмент», специализирующегося на жилой и коммерческой недвижимости. Сумма сделки превысила 100 млрд руб., пишет РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
В ходе транзакции было реализовано 100% активов ЗПИФ «Девелоперские активы», куда входят юрлица застройщика. Новыми владельцами стали «инвесторы, которые смогут предложить инновационные подходы к дальнейшему развитию компании», отметили в банке. В «Галс-Девелопменте» уточнили, что это «группа профессиональных инвесторов в высокотехнологичные активы», но более конкретную информацию не раскрыли.
После смены собственника «Галс-Девелопмент» продолжит сотрудничество с ВТБ в рамках ряда жилых и коммерческих проектов, уточнил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Портфель девелопера останется диверсифицированным и, как планируется, будет расти, отметил гендиректор «Галс-Девелопмента» Андрей Мухин. Одним из стратегических векторов развития на три года станет «максимальная» цифровизация и роботизация всех процессов и внутри компании, и на строительных площадках, добавил он.
3 июня предправления банка Андрей Костин заявлял журналистам, что в 2026 г. году самый крупный непрофильный актив на продажу – «Галс-девелопмент» – даст ВТБ 112 млрд руб. высвобожденного капитала. Пьянов говорил «Ведомостям» 6 июня, что ВТБ намерен поддерживать уровень возврата на капитал (ROE) не ниже 20% и в следующих стратегиях – текущая «трехлетка» завершается этом году.