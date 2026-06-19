Набиуллина отметила рост спроса на наличные

Зампред ЦБ Алексей Заботкин говорил «Ведомостям», что прирост наличных в абсолютных значениях с начала года оказался выше, чем за аналогичный период 2024 и 2025 гг. Заботкин признал, что наличные деньги частично обслуживают и теневой сектор. Большое влияние на рост объема наличных денег в экономике в начале этого года оказали проблемы с безналичной оплатой, поэтому в текущих условиях сложно разделить роль этих двух факторов – развития теневого сектора и проблем с интернетом.