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Набиуллина отметила рост спроса на наличные

Ведомости

В России фиксируется рост спроса на наличные средства. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания по денежно-кредитной политике.

«Видим, действительно, есть спрос на наличные, он вырос. Причины этого тоже отделить одну от другой достаточно сложно, это и налоговые адаптации, и встречающиеся затруднения с платежами в безналичной форме», – сказала она.

По словам Набиуллиной, спрос на наличные деньги не влияет на инфляцию и не влияет на денежно-кредитную политику, поскольку общий объем денежной массы не меняется при снятии со счета наличных денег. Соответственно, покупательная способность денег, которая находится в распоряжении населения, остается неизменной.

В ЦБ объяснили причины роста наличных в обращении

Экономика / Макроэкономика и бюджет

Зампред ЦБ Алексей Заботкин говорил «Ведомостям», что прирост наличных в абсолютных значениях с начала года оказался выше, чем за аналогичный период 2024 и 2025 гг. Заботкин признал, что наличные деньги частично обслуживают и теневой сектор. Большое влияние на рост объема наличных денег в экономике в начале этого года оказали проблемы с безналичной оплатой, поэтому в текущих условиях сложно разделить роль этих двух факторов – развития теневого сектора и проблем с интернетом.

Доля наличных расчетов весной выросла до 30%, сообщали в «Платформе ОФД». Чаще наличный расчет используют в южных регионах: Дагестан (36% покупок), Ингушетия (32%), Северная Осетия (30%), Кабардино-Балкария и Адыгея (по 27%). В Москве показатель наличного расчета составляет 10%.

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