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ЦБ повысил курс доллара до 73,44 рубля

Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на выходные и 22 июня на уровне 73,44 руб. Это на 0,08 руб. выше предыдущего значения, следует из данных регулятора.

Официальный курс евро, напротив, был снижен на 0,86 руб. – до 84,17 руб. Курс юаня снизился на 0,02 руб. и составил 10,81 руб.

16 июня ЦБ сообщал, что в мае 2026 г. реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров РФ вырос на 4,8% по сравнению с апрелем. С начала года показатель увеличился на 6,8%. По данным регулятора, реальный курс рубля к доллару США за май укрепился на 4,9%, а с начала 2026 г. – на 7,3%. По отношению к евро рост составил 4,6% за месяц и 7,6% с начала года.

1 июня аналитики «Сберинвестиций» также улучшили прогноз по российской валюте. По их оценке, в июне и июле курс доллара может находиться в диапазоне 70–72 руб., а к концу III квартала достигнуть около 75 руб.

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