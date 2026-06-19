ЦБ повысил курс доллара до 73,44 рубля

16 июня ЦБ сообщал, что в мае 2026 г. реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров РФ вырос на 4,8% по сравнению с апрелем. С начала года показатель увеличился на 6,8%. По данным регулятора, реальный курс рубля к доллару США за май укрепился на 4,9%, а с начала 2026 г. – на 7,3%. По отношению к евро рост составил 4,6% за месяц и 7,6% с начала года.